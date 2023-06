Ative o Walmart Moneycard em walmartmoneycard.com e Registro 2023

Hoje em dia, gerir as nossas finanças de forma eficiente e segura é crucial para o nosso bem-estar. Usando o Walmart MoneyCard, um dos principais cartões de débito pré-pagos, os usuários podem realizar uma série de transações financeiras com facilidade. Você pode ativar seu cartão Walmart Money em Walmartmoneycard.com/Activate para desbloquear todo o potencial do cartão. Portanto, veremos mais de perto o Walmart MoneyCard, seus benefícios e o processo de ativação.

O que é Walmartmoneycard.com/activate?

Walmartmoneycard.com/activate é o portal on-line onde os Walmart MoneyCards podem ser ativados após a compra. No entanto, você pode ativar seu cartão visitando o site e seguindo as instruções fornecidas. No entanto, geralmente você precisa fornecer algumas informações pessoais e detalhes do cartão. Além de fazer compras, pagar contas, sacar dinheiro e muito mais, o Walmart MoneyCard também pode ser usado como um cartão de débito normal depois de ativado.

Quais são os recursos do Walmart MoneyCard?

Existem benefícios monetários associados ao Walmart MoneyCard, mas também taxas, como a taxa de serviço mensal. Na próxima seção, falaremos sobre todas as estruturas de taxas.

A proteção contra fraudes em todos os cartões Walmart Visa e MasterCard é uma característica essencial de qualquer cartão de débito ou crédito. Pagamentos em cheque também podem ser feitos online, e pagamentos mensais recorrentes também podem ser configurados. Além disso, você pode enviar dinheiro para seus familiares somente se eles residirem nos EUA. Além disso, toda vez que fizer uma compra online ou offline no Walmart, você ganhará recompensas em dinheiro. Dependendo do que você compra, a porcentagem é calculada de forma diferente. Os compradores no Walmart.com ou no aplicativo Walmart recebem 3% de reembolso, enquanto os dos postos de combustível do Walmart podem obter 3% de reembolso e os das lojas Walmart podem obter 1% de reembolso. No entanto, você pode reter até US$ 75 em recompensas de reembolso em um ano.

Como ativar ou registrar o Walmart MoneyCard em walmartmoneycard.com/activate

Depois de receber seu Walmart Money Card, você precisa ativá-lo online ou por meio do aplicativo Walmart MoneyCard, ou pode ligar para (866) 946-2510. Você pode ativar seu Walmart MoneyCard de várias maneiras:

Para ativar seu Walmart MoneyCard online, acesse walmartmoneycard.com/activate e siga as instruções. Você pode ativar seu cartão pelo telefone ligando para o número gratuito listado no adesivo na frente do cartão. Ative seu cartão na loja no balcão de atendimento ao cliente de uma loja Walmart. Se você tiver um novo Walmart MoneyCard pré-pago, clique em Ative seu cartão no aplicativo Walmart MoneyCard.

Como ativar seu cartão em Walmartmoneycard.com/activate

Se você precisar ativar sua conta usando Walmartmoneycard.com/Activate, mas deverá usar uma conexão com a Internet e um computador ou dispositivo móvel. Você também deve possuir suas informações pessoais, juntamente com o número do cartão de 16 dígitos, data de validade, etc.

Veja como ativar sua conta online.

Use um navegador da Web para acessar walmartmoneycard.com/activate.

Se você deseja registrar seu Walmart MoneyCard, precisa do número do cartão de 16 dígitos, data de validade (MM/AA) e código CVV.

Depois, agora você pode clicar no botão Próximo botão.

Por favor, forneça seu nome, endereço, data de nascimento e número de celular aqui.

Seu cartão pré-pago Walmart pode ser ativado seguindo as instruções na tela.

Como ativar Walmart MoneyCards usando um aplicativo móvel

Existe um aplicativo para o dispositivo móvel Walmart MoneyCard que permite ativar seu Walmart MoneyCard. Para fazer isso, siga estas etapas:

Inicialmente, seu primeiro passo deve ser baixar o aplicativo Walmart MoneyCard para seu iPhone ou dispositivo Android.

A partir daí, para acessar a App Store ou Play Store, escolha seu dispositivo.

Você precisa instalar o aplicativo Walmart MoneyCard para usá-lo.

Depois disso, você precisará fazer login ou criar uma conta, caso ainda não tenha uma.

No menu, clique em Ative seu cartão .

Insira os detalhes do seu cartão e suas informações pessoais.

Como ativar o Walmart MoneyCard por telefone

O uso desse método pode ajudá-lo se você não confiar em sua rede Wi-Fi para concluir a tarefa ou se tiver uma conexão ruim com a Internet.

De seu número residencial ou celular, ligue para (866) 946-2510 para ativar sua conta.

Você será guiado pelo processo de ativação pelas instruções automatizadas.

A partir daí, para finalizar a transação, é necessário anotar o número do seu cartão de crédito, a data de validade e o código de segurança (CVV).

Posteriormente, você também precisará fornecer seu endereço, nome e número do Seguro Social para verificar sua identidade.

Finalmente, depois de inserir todas as informações necessárias, o sistema confirmará que seu cartão foi ativado.

Você pode entrar em contato com o Walmart para obter ajuda para ativar seu Walmart MoneyCard usando as opções abaixo.

Ligue para 1-800-925-6278 (800-WALMART) para entrar em contato com o atendimento ao cliente do Walmart. Durante o horário comercial normal, o call center está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você deseja entrar em contato com o atendimento ao cliente do Walmart, basta acessar a página Fale Conosco do Walmart. Além disso, entre em contato com um representante de atendimento ao cliente do Walmart usando a opção de bate-papo ao vivo em seu site. Basta ir à loja Walmart mais próxima e perguntar sobre o seu problema.

Resumir

Então, é assim que se ativa um cartão Walmart Money. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, se você precisar de mais informações sobre este tópico, comente abaixo e informe-nos.

