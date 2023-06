Ator de ‘Good Times’ John Amos hospitalizado, filha alega abuso de idosos

Estrela de “Good Times” e “America’s Dad” João Amós ficou lutando por sua vida no hospital depois de ser vítima de abuso de idosos e possíveis crimes financeiros… de acordo com sua filha.

Shannon Amos acabou de fazer o anúncio chocante, dizendo que recebeu uma ligação angustiante de seu pai no mês passado … que a informou que ele estava no hospital em Memphis. Shannon diz que conseguiu colocar John em um rápido FaceTime – já que ela estava fora do país – antes que sua dor se tornasse insuportável.