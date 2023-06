Ator Julian Sands é confirmado morto após alpinistas encontrarem restos humanos

O mistério do ator Julian Sands ‘ o desaparecimento finalmente chegou ao fim … depois que as autoridades confirmaram que os restos humanos descobertos onde Sands fez caminhadas pela última vez são dele.

Um comunicado divulgado na terça-feira pela San Bernardino Co. O Gabinete do Xerife diz: “O processo de identificação do corpo localizado em Mt Baldy em 24 de junho de 2023 foi concluído e foi positivamente identificado como Julian Sands, de 65 anos, de North Hollywood”.