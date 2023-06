Atrás do glamour: as revelações sinceras de Adele sobre os desafios de desempenho

Adele discute abertamente os aspectos menos celebrados de estar na indústria do entretenimento.

Durante seu recente Las Vegas performance, a cantora de “Rolling in the Deep” de 35 anos se abriu para seus fãs sobre ser tratada com um remédio normalmente usado para coceira devido à transpiração excessiva durante a apresentação em seu Spanx.

Eu transpiro muito e o suor não evapora, levando-me a sentar em meu próprio suor. Como resultado, meu médico me diagnosticou com jock itch Adele

O Grammy O laureado comparou com humor o termo ‘jock itch’ a ser um grande fã do time da NBA de Denver, o pepitas, que recentemente conquistou as finais da NBA. Ela jogou junto, dizendo que parece que ela é uma grande atleta.

De acordo com a Mayo Clinic, a infecção fúngica da pele é comumente associada a atletas e resulta em uma erupção cutânea com coceira em áreas quentes e úmidas do corpo, como a virilha e a parte interna das coxas.

Adele revelou o detalhe bastante pessoal de ter que aplicar a pomada em si mesma para a multidão, questionando de brincadeira por que ela decidiu compartilhar tal informação. Ela acrescentou brincando: “Adele tem acne no corpo!”

Adele está trabalhando horas extras com sua residência em Las Vegas

A cantora compartilhou a notícia em março sobre a extensão de sua residência em Las Vegas, Weekends With Adele, no Colosseum em Palácio de César.

A cantora estenderá suas datas de apresentação até novembro

“Atuar para 4.000 pessoas por 34 noites não é suficiente. Reconheço isso e sei que é insuficiente. Então, voltarei”, afirmou. Adele planeja filmar e distribuir as filmagens do show “para garantir que qualquer pessoa que queira ver este show possa vê-lo”.

A partir da semana passada, as novas datas se estendem até 4 de novembro, incluindo algumas semanas em junho, datas adicionais no verão e mais shows no outono.

O noivado de Adele em Las Vegas foi um enorme sucesso. O ambiente íntimo permite que ela se envolva com os fãs em encontros saudáveis, compartilhe revelações pessoais e faça uma performance abrangente com seus sucessos clássicos, piadas, efeitos de fogo, confete e muito mais.