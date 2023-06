Atualização de Cristopher Lencioni: veterinário do Bellator sofreu lesão cerebral, esposa pede ajuda ao público

Cristopher Lencioni está acordado e respondendo a estímulos. Mas ele enfrenta uma longa reabilitação e um futuro incerto após um ataque cardíaco em 8 de junho em Spokane, Washington.

Lencioni, 28, desmaiou e teve uma parada cardíaca em uma academia durante um exercício de jiu-jitsu enquanto treinava para uma luta agora cancelada no Bellator 298, disse sua esposa Marca Lencioni ao MMA Fighting na terça-feira. Parceiros de treinamento disseram a ela que os paramédicos o alcançaram em cinco a seis minutos e usaram um desfibrilador pelo menos duas vezes antes de levá-lo a um hospital da região.

Uma ressonância magnética subsequente revelou que a veterana do Bellator sofreu danos cerebrais como resultado do ataque cardíaco, disse ela. Ele recebeu alta da UTI na última sexta-feira, disse ela, em estado de distúrbio de consciência, que muitas vezes resulta de traumatismo cranioencefálico.

Os médicos continuam procurando sinais de que ele está voltando ao normal. Durante uma visita na terça-feira, o lutador apelidado de “Sunshine” sorriu e tirou a mão de um saco de gelo.

“Os neurologistas disseram basicamente: ‘Temos que esperar para ver o que ele pode fazer e o que ele nos mostra’”, disse Marca Lencioni. “Como ele estava tão, tão saudável quando isso aconteceu e é jovem e um atleta, eles não têm certeza do que vai acontecer.

“O cérebro é complexo e, por causa de onde ele está, eles não sabem e não podem dizer. Mesmo a neurologista, ela diz, ‘Eu não posso te dar uma resposta definitiva, porque vai depender dele’. Se alguém pode sair de algo assim, é ele. Ele é um lutador em todos os sentidos – não apenas no ringue.”

Por mais aparentemente saudável que Lencioni parecesse, ela disse que os médicos acreditam que o ataque pode ter sido causado pela síndrome do QT longo, um distúrbio do ritmo cardíaco potencialmente mortal que supostamente não foi sinalizado em um eletrocardiograma de rotina em 2019.

“As duas câmaras inferiores [of his heart] não estavam bombeando corretamente, e seu [heart rhythm] foi muito alto”, disse ela.

Em 2013, o ex-pesado do UFC Shane Del Rosario morreu de complicações do QT longo duas semanas após sofrer um ataque cardíaco. Drogas recreativas também contribuíram para sua morte, embora não tenham sido a causa.

Marca Lencioni disse que seu marido não tinha drogas em seu sistema e estava saudável no momento do ataque cardíaco.

Apesar de estar sob forte sedação, o lutador do Bellator tem tentado se levantar por conta própria no hospital. Em um ponto, ele teve que ser contido por motivos de segurança, disse ela.

“Dez por cento das pessoas sobrevivem a isso, e ao fato de ele estar se movendo, tentando se levantar e gostando de fazer o que está fazendo… ele bebeu água hoje pela primeira vez”, disse ela. “Está soprando [the nurses’] mentes, e isso está explodindo minha mente.”

Agora que ele está fora da UTI, no entanto, os médicos querem transferir Lencioni sem plano de saúde para uma instituição de cuidados de longo prazo em Idaho enquanto ele continua se recuperando, disse ela. Mas seu prognóstico de melhora – e o custo do atendimento médico americano – a levaram a pedir ajuda à comunidade do MMA. Um GoFundMe em nome do lutador até agora arrecadou quase $ 29.000 de sua meta de $ 250.000.

Isso pode ser uma gota no balde para o custo final. Após três semanas de internação, ela disse que as contas médicas dele totalizaram bem mais de US$ 300.000, um número que a deixou sem palavras por um breve período durante a entrevista.

“Espero que ele consiga um seguro do estado que ajude a cobrir algumas das contas aqui”, disse ela. “Estou pronto para vender minha casa se for preciso, para conseguir tratamento para ele em outro país.”

Marca Lencioni elogiou os médicos da UTI que inicialmente cuidaram de seu marido. Mas ela acredita que precisa de terapias alternativas para auxiliar na recuperação dele. Ela espera que ele possa receber terapia com células-tronco no México ou na Colômbia. (A terapia com células-tronco é considerada uma terapia não comprovada para muitas das condições que pretende tratar pelos reguladores médicos dos EUA.)

Ao longo do processo, ela disse que os dirigentes do Bellator foram “incríveis” e “muito solidários”, oferecendo assistência ao lutador doente.

Quanto a se “Sunshine” lutará novamente, ela não descarta nada.

“Se alguém pode sair de algo assim, seria ele”, disse ela. “Portanto, não vou limitar o que é possível para ele fazer ou não, porque ele tem provado que o médico está errado todos os dias desde que isso aconteceu.”