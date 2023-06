Atualização do jogo 2 das finais da NBA: truque de Butler para fugir, status de Martin e Herro

Boutro o Denver Nuggets e calor de Miami entrou em quadra para treinar no sábado seguinte ao dia de descanso, com a mídia à disposição para entrevistar os protagonistas do Finais da NBA de 2023.

Treinador do Nuggets Michael Malone afirmou que seu time não jogou tão bem quanto sabe que pode no jogo 1 e talvez ele esteja certo.

Vídeo | Reações no vestiário após o jogo 1 das finais da NBAnacho garça

Denver parecia calmo, legal e controlado, então é possível que eles ainda não tenham alcançado sua forma final. Eles procuram garantir uma vantagem de 2 a 0 na série no domingo antes de ir para Miami para o jogo 3.

estrela em ascensão caleb martin estava ausente da sessão de treinos do Heat devido a uma doença. Ele ficou um tempo dentro de seu quarto de hotel antes de entrar em quadra para treinar sozinho com a ajuda de dois auxiliares.

treinador principal do calor Erik Spoelstra terá as mãos ocupadas tentando montar um cinco inicial. Kevin Love poderia obter o aceno inicial se Martin não estiver se sentindo bem.

Heat escalação inicial no ar

Love, de 34 anos, não jogou um minuto sequer nas últimas três partidas, mas é uma ótima opção de fora do arco.

Tyler Herro, que vem treinando no mesmo ritmo dos companheiros, também pode voltar ao rodízio. Parece que seu pulso está bom, mas só tocaria alguns minutos. Seu arremesso de 3 pontos pode ser a chave em momentos de embreagem antes de assumir um papel maior nas competições posteriores.

Miami teve um dia de descanso muito necessário na sexta-feira, depois de várias semanas jogando dia sim, dia não. Depois de bater o celtas de Boston no jogo 7, eles voaram instantaneamente para Denver.

Jimmy Butler aproveitou o dia de descanso para jogar cartas com a filha, que está na cidade com ele, e planejou visitar uma sala de fuga. Ele não está muito preocupado com o jogo, mas provavelmente mostrará uma melhora daqui para frente.