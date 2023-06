Atualização do perdão de empréstimos estudantis de Biden: o que saber sobre a decisão de hoje da Suprema Corte

ACom o mandato da Suprema Corte chegando ao fim, ainda há expectativa em torno da decisão pendente sobre o presidente Joe Bidende eliminar até US$ 20.000 em dívidas de milhões de americanos. No entanto, especialistas sugerem que a decisão provavelmente será anunciada nesta sexta-feira.

Amy Howeco-fundadora do Scotusblog, disse à CNBC que espera que a decisão seja divulgada naquele dia, a menos que surja alguma circunstância imprevista.

A decisão pode ser adiada?

professor de direito Jed Shugerman da Fordham University e da Boston University compartilharam dessa crença, expressando certeza de que os juízes emitirão suas decisões restantes antes do recesso de verão, o que os leva a manter julho e agosto livres para tempo pessoal.

As chances de dias de decisão adicionais ou prorrogação de prazo para este caso específico são mínimas. Os mutuários podem antecipar a leitura da decisão no site da Suprema Corte, provavelmente na manhã desta sexta-feira.

Plano do governo Biden

A decisão da Suprema Corte determinará se o Biden pode prosseguir com seu plano de eliminar mais de um quarto da dívida estudantil federal de US$ 1,7 trilhão do país.

Estima-se que aproximadamente 14 milhões de indivíduos teriam suas dívidas estudantis completamente eliminadas por este programa, enquanto cerca de 37 milhões de pessoas seriam elegíveis para algum nível de cancelamento de empréstimo, variando de até $ 20.000 para aqueles que receberam uma Pell Grant durante seus anos de faculdade. ou até $ 10.000 para outros.

Seguinte Presidente BidenApós o anúncio do plano, surgiram contestações legais, resultando em pelo menos seis ações judiciais de estados liderados pelos republicanos e grupos conservadores.

Essas batalhas legais argumentam principalmente que o presidente excedeu seus poderes executivos. Dois desses processos chegaram à Suprema Corte, um liderado por seis estados liderados pelo Partido Republicano e outro apoiado pela Job Creators Network Foundation.

Os juízes examinaram se Biden tem autoridade para perdoar uma quantidade tão substancial de dívida estudantil sem a autorização do Congresso. O custo estimado dessa política, aproximadamente US$ 400 bilhões, a tornaria uma das ações executivas mais caras da história dos Estados Unidos.