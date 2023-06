Atualização sobre perdão de empréstimos estudantis: quando a Suprema Corte tomará uma decisão?

EUna tão esperada decisão sobre Presidente Joe Bidenplano de cancelar dívida de empréstimo estudantilo Suprema Corte espera-se que tome uma decisão antes do final de junho, fornecendo clareza muito esperada para milhões de ansiosos mutuários.

O tribunal ouviu alegações orais para duas impugnações legais ao plano de perdão de dívida no final de fevereiro e provavelmente emitirá sua decisão até início de julho, pouco antes do início do recesso de verão.

Uma das questões-chave perante os juízes é se o presidente tem autoridade para implementar tal política de longo alcance. O plano de Biden, estimado em aproximadamente $ 400 bilhõesprocura perdoar até $ 20.000 em dívidas estudantis para dezenas de milhões de mutuários.

Os críticos argumentam que o governo está fazendo mau uso do Lei dos Heróis de 2003que concede ao Secretário de Educação dos Estados Unidos o poder de fazer alterações nos empréstimos estudantis durante emergências nacionais. A lei foi promulgada após a ataques terroristas de 11 de setembro e os oponentes afirmam que não se destinava a ser uma disposição de alívio da dívida de base ampla que o governo pudesse invocar à vontade.

A decisão da Suprema Corte sobre o perdão do empréstimo estudantil pode impactar duramente a vida de muitos

O resultado do Decisão do Supremo traz implicações significativas para os mutuários, com muitos indivíduos enfrentando terríveis circunstâncias financeiras. Para alguns, a escolha entre pagar empréstimos estudantis ou atender às necessidades básicas, como mantimentos, aluguel e contas médicas, tornou-se uma questão de sobrevivência. Se todos os mutuários qualificados solicitassem alívio, o Escritório de orçamento do Congresso estima que o plano de Biden pode acabar com US$ 400 bilhões em dívida estudantil federalreduzindo o saldo da dívida educacional pendente do país de US$ 1,7 trilhão a US$ 1,3 trilhão.

Pelo programa do presidente, aproximadamente 14 milhões de pessoas, ou um terço dos detentores de empréstimos estudantis federais, teriam seus saldos completamente perdoados. Além disso, em torno 37 milhões de pessoas seriam elegíveis para cancelamento parcial do empréstimo, com valores que variam até $ 20.000 para quem recebeu um Pell Grant durante a faculdade e até $ 10.000 para os outros.

Enquanto os mutuários aguardam o Decisão do Supremoo foco permanece no impacto potencial que a decisão poderia ter no bem-estar financeiro de inúmeros indivíduos e famílias em todo o país.