Austin Reaves fecha contrato de tênis de assinatura de um milhão de dólares com empresa chinesa

Austin Reaves continua seu caminho para ser uma sólida estrela da NBA dentro e fora da quadra. O Los Angeles Lakers armador de tiro já conseguiu um acordo para um contrato de sapato com o empresa chinesa Rigorer. E de acordo com Shams Charania, do The Athletic and Stadium, o acordo concederá a Reaves mais de US$ 1 milhão por ano.

Com apenas duas temporadas na NBA, o armador de 25 anos do Los Angeles Lakers ainda não consigo acreditar que uma grande empresa poderia alcançá-lo para uma assinatura de sapato no valor de milhões de dólares. “Eu me sinto honestamente abençoado. Se você tivesse me dito que eu teria um sapato de assinatura aos 18 anos, eu teria olhado para você e te chamado de mentiroso. Reaves disse a Shams Charania.

Com este movimento, Austin Reaves tornou-se o primeiro jogador da NBA a pousar um acordo anual de 7 dígitos com mais rigoroso este ano.

A empresa chinesa descreve os sapatos desta forma em seu site: “Este tênis de basquete Rigorer sniper 2 possui tecnologia de ejeção supercrítica e tecnologia AIRSAC TAO, com boa função de rebote e anti-choque, ajuda os jogadores a melhorar o desempenho. O tênis vamp é com fio de nylon, resistente e respirável… O tênis de basquete é uma escolha acertada para você usar em quadra”.

Além disso, Rigorer está pronto para lançar Sapato com a assinatura de Austin Reaves durante este verão e espera-se que seja visto nas quadras da NBA para a temporada 2023-24.

As primeiras fotos revelaram que Os tênis de Reaves serão amarelos e roxos.Los Angeles Lakers’ guarda está definido para receber um aumento realmente considerável em agência livre restrita em poucas semanas. No entanto, o contrato máximo que o Lakers pode oferecer a ele é US$ 52 milhões por quatro anos… Como outras equipes podem oferecer um pouco mais, seu futuro permanece incerto, ficar em LA parece ser sua prioridade.