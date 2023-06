Autbank ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE

Conheça quais são as vagas abertas e mais informações!

A Autbank, empresa com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de soluções de TI para o Mercado Financeiro, está em busca de novos funcionários para compor o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de oportunidades listadas:

Analista de Atendimento / Suporte Técnico (Sistema cobrança) – São Paulo – SP e Remoto;

Analista de Suporte Técnico – Híbrido – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Atendimento II – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Assistente de Documentação e Informação (Presencial) – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Desenvolvedor Frontend React Júnior – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Desenvolvedor Java – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Desenvolvedor Java Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Desenvolvedor Java Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Gestor (a) de Projetos JR e PL – (Atuação Híbrida São Paulo) – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Autbank

Falando mais sobre a Autbank, vale destacar que a empresa, desde 1988, atende às crescentes demandas por automação no setor financeiro, desenvolvendo e inovando produtos e serviços, embasada em alta tecnologia, a Autbank, hoje, oferece ampla gama de soluções para seus clientes, que abrangem:

Bancos Múltiplos;

Bancos Múltiplos com Carteira Comercial;

Bancos de Investimentos;

Financeiras;

Instituições de Arranjos de Pagamento;

Corretoras e DTVMs;

Cooperativas de Crédito;

Microcrédito.

Apoiada por um quadro de colaboradores com expertise e larga experiência em Tecnologia, Mercado Financeiro e Projetos de Implantação, realiza suas atividades dentro dos princípios de criatividade, segurança e qualidade.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.