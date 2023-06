Autoridades capturam e matam tubarão responsável por matar homem em ataque no Egito

As autoridades acreditam ter capturado o tubarão-tigre responsável por atacar e matar um homem russo no Egito.

Vídeos apareceram na quinta-feira mostrando o enorme animal trazido para a costa por redes pesadas… com vários barcos usados ​​no esforço. Um comunicado do Ministério do Meio Ambiente confirmou que eles pegaram o tubarão, embora as praias permaneçam fechadas até domingo para garantir que nada semelhante aconteça.