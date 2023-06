Autoridades do patrimônio de Elvis Presley criticam ‘Priscilla’, Priscilla Presley elogia filme

O próximo filme é elvis dar Priscilla enfureceu alguns membros do Espólio de Elvis, que dizem que o filme é uma farsa.

Vários funcionários ligados ao espólio disseram ao TMZ que o filme “Priscilla” foi produzido sem o conhecimento ou consentimento do espólio … e eles o estão roubando como outro roubo de dinheiro de Priscilla.

O filme é escrito e dirigido por Sofia Coppola e é baseado no famoso livro de memórias de Priscilla de 1985, “Elvis and Me”, contando a história de seu romance inicial. Jacob Elordi interpreta Elvis oposto Cailee Spaeny como Priscila.

Um funcionário do Estate que viu o filme descreve a escrita e a direção de Coppla como “horríveis”, acrescentando “Parece um filme de faculdade. Os cenários são simplesmente horríveis, não é como Graceland se parece.”

Priscilla tem uma visão muito diferente … ela disse ao TMZ: “Estou muito animada para ver a interpretação do meu livro pela magistral Sofia Coppola. Ela tem uma perspectiva tão extraordinária e sempre fui um grande admirador de seu trabalho. Eu “Tenho certeza de que este filme levará todos a uma jornada emocional.”

O dinheiro tem sido um ponto de discórdia com a família Pressley ultimamente … como relatamos, Priscilla resolvido sua carne legal com a neta dela rileyque pagou muito dinheiro a Priscilla – dizem-nos milhões de dólares – para acabar com sua briga sobre quem vai controlar Adicionar Mariaé a confiança.