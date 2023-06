Ava Max deu um tapa no meio do show: ele me bateu com tanta força que arranhou o interior do meu olho

Ava Max sofreu um incidente em seu último show depois que um fã subiu no palco e deu um tapa nela, durante sua apresentação em Los Angeles. A cantora de 29 anos não interrompeu o show e continuou cantando.

A cantora foi à mídia social depois para explicar o quão forte ela havia sido atingida, compartilhando uma mensagem emocionante com suas centenas de milhares de seguidores.

“Ele me deu um tapa tão forte que arranhou o interior do meu olho. Ele nunca mais vai a um show. Obrigado aos fãs por serem espetaculares esta noite em LA!!” o artista escreveu no Twitter explicando o ocorrido.

A postagem foi inundada com comentários de apoio, como “Desculpe pelo que aconteceu avanós amamos você” ou “Você merece o melhor” e “Sinto muito que isso tenha acontecido com você, as pessoas são tão desrespeitosas que é horrível”.

Imediatamente, o torcedor foi detido por agentes de segurança que o levaram embora. A reação da multidão foi imediata e começaram a aplaudi-la após o ocorrido.

O incidente de Bebe Rexha

Isso ocorre apenas alguns dias depois que outra artista, Bebe Rexha, foi atingida no rosto por um telefone jogado da platéia por um fã em seu show em Nova York em Manhattan.

Ela mesma postou uma foto de seu rosto nas redes sociais, revelando os ferimentos que sofreu com o impacto.

O aparelho a atingiu no rosto, mas felizmente o agressor foi preso e indiciado por agressão. malvangacomo é chamado, mandou a cantora direto para o hospital, deixando-a com um olho roxo.

“Ela sofreu vermelhidão, inchaço, hematomas e uma laceração no olho e muita dor”, segundo a polícia.

O torcedor em questão, Nicolau Malvagnafoi liberado sob sua própria responsabilidade e ordenado a manter distância do cantor antes de uma audiência no tribunal em 31 de julho.