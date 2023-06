Avanço em projetos de iluminação pública de Penedo marca reunião da SIPE em Maceió

Iluminação do Trevo da PAISA e Cristo do Oiteiro, além de Subestação Energética de escolas municipais foram assuntos discutidos nessa reunião.

Assessoria SIPE/PMP

Em um movimento contínuo de avanço em projetos de iluminação pela gestão de Ronaldo Lopes e João Lucas, representantes da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) participaram de uma reunião estratégica na capital alagoana na última terça-feira (06). Ricardo Araújo, Superintendente da SIPE, e Everaldo Passos, Diretor Operacional, estiveram na sede do Consórcio Público para Gestão da Energia Elétrica e Serviços Públicos (CIGIP), discutindo as demandas cruciais de Penedo.

Dentre os assuntos debatidos, foi ressaltado o progresso da Subestação Energética de duas escolas municipais de educação básica: a Escola São João Batista, do Povoado Prosperidade, zona rural de Penedo, e a Escola Vereador Costa Mangabeira, localizada na parte alta da cidade, no Loteamento São Gonçalo.

Outro ponto de discussão foi o desenvolvimento do Projeto Luminotécnico do Cristo no Mirante do Bonfim, um local de relevância histórica e cultural para Penedo, negligenciado por anos e agora é revitalizado pelo programa Meu Bairro Melhor, de gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo. O Mirante já foi um local de interesse turístico, além de ser parte integral da história da comunidade quilombola popularmente conhecida como Oiteiro.

A Iluminação da Rotatória do Trevo da PAISA também esteve na agenda da reunião. O projeto é uma resposta aos problemas de segurança enfrentados na localidade, principalmente por motociclistas, e está sendo tratado com prioridade.

Outro marco abordado foi o Projeto Luminotécnico do Campo do Sinimbu, que visa substituir as lâmpadas atuais, de baixa eficiência luminosa, por tecnologia LED, garantindo maior eficiência e conforto visual para os atletas durante as competições.

Segundo Ricardo Araújo, a SIPE tem o compromisso, sob a direção do prefeito Ronaldo Lopes, de transformar a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em melhorias tangíveis para a população, tornando Penedo uma cidade mais iluminada e segura com o uso adequado dos recursos arrecadados.