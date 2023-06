Ave de rapina gigante bate no para-brisa do avião, espalha sangue por toda parte e causa pouso de emergência

A vídeo surreal e francamente aterrorizante de um ave de rapina colidindo com o para-brisa de um avião e ficando presa veio à tona nas redes sociais.

ariel corajosaum piloto de esquadrão, estava voando em um pequeno avião individual sobre Vinces, Los Rios, no Equador quando, de repente, um pássaro gigante se chocou contra o para-brisa, espirrando sangue e até tripas por todo o rosto e uniforme.

O impacto da colisão significou o pássaro ficou completamente presocom metade do corpo no cockpit e a outra metade do lado de fora – seu lpernas inertes bateram no rosto de Valiente enquanto tentava controlar e pousar a aeronave.

O pássaro compartilhava uma enorme semelhança com um condorque são uma das maiores aves de rapina: seus envergadura pode medir até 10 pés e eles podem pesar até 15 quilos.

Valiente mostrou nervos de aço e ainda conseguiu filmar a cena de dentro do cockpit. Depois de filmar o pássaro completamente preso no para-brisa, o piloto virou a câmera para mostrar seu rosto manchado de sangue– resultado dos ferimentos da ave.

O piloto do esquadrão finalmente conseguiu pousar o avião. Pouco depois de pousar e conseguir se afastar a uma distância segura, ela explodiu.