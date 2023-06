AVISO GERAL! Alemanha recruta brasileiros enfermeiros; veja como se candidatar

Já pensou na possibilidade de exercer a sua profissão em um país europeu? Esta possibilidade existe para qualquer profissão, mas nos últimos meses, os enfermeiros podem conseguir este feito com um pouco mais de facilidade. O movimento ocorre porque a Alemanha está recrutando cada vez mais brasileiros que atuam na área para trabalhar na Europa.

A busca por profissionais do Brasil está crescendo porque a Alemanha está com sérias dificuldades para conseguir suprir as demandas exigidas. Em 2022, existiam 146 mil enfermeiros generalistas em treinamento no país. Estima-se que apenas 52,5 mil dos aprendizes começaram o estudo no ano passado. Trata-se de uma queda de 7% em comparação com 2021.

A preocupação dos alemães com esta situação é tamanha que alguns ministros alemães estiveram no Brasil no início deste mês para tentar estimular a contratação de enfermeiros locais. O governo da Alemanha assinou recentemente um contrato com o Conselho Brasileiro de Enfermagem (Cofen), para permitir o contrato destes profissionais com mais facilidade.

Segundo informações do Cofen, o governo alemão pretende selecionar 700 enfermeiros por ano já a partir de 2023. Vale lembrar que cerca de 200 já trabalham na Alemanha através deste sistema, e outros 374 estão em fase de finalização do curso de alemão. O acordo indica que o país europeu deverá oferecer as condições de trabalho exigidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

“O acordo é entre órgãos federais dos dois países e não com empresas privadas. (….) Garante proteção no trabalho, relações trabalhistas justas e éticas, garantia para a possibilidade de crescimento de salário e de conhecimento, além de férias e descansos”, explica Alberto Cabral, assessor legislativo do Cofen.

Nos primeiros três anos de trabalho, os brasileiros deverão atuar sob a supervisão e orientação dos empregadores. Logo depois deste período probatório, será realizada uma espécie de avaliação do desempenho para decidir se estes profissionais poderão continuar atuando no país definitivamente ou não.

Como funciona o processo

Para participar do processo de seleção e ter uma chance de atuar na Alemanha como enfermeiro, o cidadão deve preencher alguns requisitos mínimos. São eles:

ter um diploma de Bacharel em Enfermagem;

ter a carteira verde do Cofen.

O recrutamento dos enfermeiros pode ser feito pelo Estado ou mesmo por empresas privadas.



A seleção do Governo é feita pela Agência Central de Colocação Internacional e De Especialistas (ZAV) da Agência Federal de Emprego. Há um site oficial deste órgão em português para que o enfermeiro tire suas principais dúvidas sobre o processo

O cidadão brasileiro também pode ser recrutado por empresas privadas. Não há nenhum tipo de impedimento. Contudo, o Ministério da Saúde da Alemanha pede que os brasileiros se certifiquem se há o selo de “recrutamento justo” na empresa que deseja fazer a seleção.

Seja por empresa privada ou pelo governo, o fato é que os custos de todo o processo são sempre pagos pelo empregador. Entre outros pontos, eles precisam oferecer uma bolsa de 500 euros por mês para que os selecionados estudem o alemão com dedicação total.

Quais são os salários dos enfermeiros?

Mas afinal, vale mesmo a pena sair do Brasil para ganhar o salário alemão? Esta é uma decisão que cabe apenas ao trabalhador. Ele deve pesar se vale mesmo a pena ficar longe da família e dos amigos para ganhar um novo salário em um país europeu.

Do ponto de vista puramente do dinheiro, os valores podem ser até cinco vezes maiores do que os salários que são pagos no Brasil. Segundo o governo alemão o acordo prevê pagamento inicial de 2,8 mil euros por mês, algo em torno de R$ 14.600. Vale lembrar que há a possibilidade de promoções e consequentemente de aumentos no decorrer da carreira.