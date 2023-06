AVISO GERAL IMPORTANTE para quem esqueceu de pagar a inscrição do ENEM

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova organizada pelo Inep que pode ser usada para diversos fins, incluindo o ingresso em uma instituição brasileira ou estrangeira de ensino superior.

O Inep anunciou que recebeu mais de 4 milhões de inscrições no ENEM 2023. Porém, muitos estudantes esqueceram de pagar a taxa de inscrição para participar da prova e estão querendo saber o que pode ser feito nessa situação.

Se essa também é a sua dúvida, confira as informações que separamos para você sobre o pagamento da taxa de inscrição do ENEM 2023.

Esqueci de pagar a inscrição do ENEM, e agora?

O Inep anunciou no edital do ENEM 2023 que o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do ENEM seria encerrado no dia 21 de junho de 2023. Até o momento, nenhum comunicado oficial sobre a prorrogação desta data foi anunciado e, dessa forma, podemos concluir que o prazo não será modificado.

Segundo as informações divulgadas pelo Inep no edital, o pagamento da taxa é fundamental para a conclusão da inscrição no ENEM 2023. Assim, todos os candidatos que fizeram inscrição no ENEM precisavam ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição de R$ 85,00 via boleto bancário, Pix ou cartão de crédito até a data mencionada.

Todos os candidatos que não pagaram a taxa através de uma das modalidades indicadas pelo Inep não poderão participar do ENEM, mesmo que tiverem concluído a inscrição na prova dentro do prazo estipulado.

Como saber se o pagamento foi processado?

Consultar a situação do pagamento da taxa do ENEM é muito simples. Para isso, os participantes devem acessar a Página do Participante, no site do Inep, e conferir a situação da inscrição.

Muitos estudantes que acessaram a Página do Participante logo depois do pagamento da taxa se depararam com a mensagem “Inscrição aguardando o pagamento da GRU”. Porém, esse comunicado não deve mais aparecer na sua página e nós te explicamos o porquê.



O Inep havia anunciado que essa mensagem poderia aparecer para os participantes logo após o pagamento, uma vez que este poderia ser processado pela instituição bancária em até cinco dias.

Agora, porém, uma mensagem confirmando o pagamento deve aparecer para todos os candidatos que pagaram a taxa até o dia 21 de junho.

A situação dos participantes isentos

O Inep também ofereceu aos participantes a possibilidade de pedir a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos foram aceitos até o dia 28 de abril e os resultados, por sua vez, foram divulgados no dia 19 de maio.

Os participantes que receberam o benefício não precisavam realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 21 de junho. Porém, segundo as informações oficiais do Inep, os contemplados com o benefício deveriam ter realizado a inscrição no ENEM seguindo os mesmos procedimentos dos candidatos que não receberam a isenção da taxa. A única diferença é que o candidato isento não realizaria a etapa do pagamento. O prazo para inscrições no ENEM 2023 foi encerrado no dia 16 de junho.

Paguei a taxa do ENEM. O que fazer agora?

Se você realizou o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado, o próximo passo é aguardar aguardar a divulgação do cartão de confirmação de inscrição, que irá acontecer em outubro. O documento irá conter informações muito importantes, como os horários e os locais de aplicação das provas do ENEM.

Com o cartão em mãos, basta aguardar os dias de prova do ENEM, conforme previsto pelo calendário oficial do Inep. Confira, a seguir, quando as provas serão realizadas:

05 de novembro, das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação ;

redação 12 de novembro, das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.