AVISO IMPORTANTE para o BOLSA FAMÍLIA com valor menor para ESTE grupo é emitido

Nesta segunda-feira (19), o Governo Federal retoma oficialmente os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Por causa da liberação de novos adicionais, quase 10 milhões de pessoas poderão receber valores maiores a partir de hoje. Por outro lado, um grupo específico de usuários não tem muito o que comemorar, já que os seus valores foram reduzidos.

O número exato de cidadãos que estão recebendo valores menores neste mês de junho não foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Contudo, o fato é que eles existem e já estão recebendo os patamares inferiores a partir desta segunda-feira (19) em suas contas digitais.

Quem está recebendo valor menor?

Os valores menores estão sendo pagos para as pessoas que solicitaram o consignado do Auxílio Brasil no ano passado, e que ainda não terminaram de quitar as suas dívidas. Neste sistema de empréstimo, os pagamentos são feitos através de descontos mensais nos valores do benefício social, e devem seguir sendo feitos neste ano de 2023.

Mesmo que o programa tenha mudado de nome e agora se chame Bolsa Família, o fato é que os descontos seguirão sendo feitos normalmente. Inicialmente, o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT) chegou a cogitar a possibilidade de perdoar as dívidas destes cidadãos, mas a ideia foi imediatamente rechaçada pela presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano.

“O banco não tem como fazer isso (perdoar as dívidas dos usuários que solicitaram o consignado do Auxílio Brasil), mas eu acredito que há possibilidade de tentar negociar com o Governo inclusive formatos para baixar os juros”, afirmou.

A negociação em questão foi feita e o Governo Federal decidiu reduzir os juros do consignado, mas a decisão em questão tem validade apenas para os novos contratos do consignado do Auxílio Brasil. Quem solicitou e recebeu dinheiro por este sistema no decorrer do ano passado, segue dentro das regras que foram definidas no momento da assinatura do contrato.

Hoje, a Caixa Econômica Federal não oferece mais o consignado para os usuários que fazem parte do Bolsa Família. A informação também foi confirmada por Serrano em entrevista no início deste ano.

“Esse produto teve um cunho eleitoral, a Caixa foi o banco que mais ofertou crédito, com R$ 7,6 bilhões. É uma excrescência. Não posso ofertar crédito em um auxílio para uma pessoa se alimentar. Na minha opinião, isso tem de ser anulado.”

Mesmo com a decisão de não ofertar mais o crédito para este público, os contratos que já tinham sido firmados seguem valendo normalmente. Assim, se o cidadão ainda tem parcelas a pagar neste mês de junho, os descontos ainda serão feitos dentro do sistema do Bolsa Família.



O Bolsa Família em junho

Neste mês de junho, os pagamentos do programa Bolsa Família estão atendendo pouco mais de 21 milhões de pessoas em todas as regiões do país. O valor médio de pagamentos é de R$ 705, o maior patamar da história de um programa de transferência de renda permanente no Brasil.

Para saber se tem direito ao saldo, o cidadão pode consultar as informações do seu perfil no app do Bolsa Família, ou mesmo do Caixa Tem. Dentro destes dois sistemas, também é possível confirmar qual é o valor que será pago para a sua família.

Nesta segunda-feira (19), os repasses estão sendo feitos para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. Abaixo, você pode conferir as datas das próximas liberações.

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).