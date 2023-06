AVISO IMPORTANTÍSSIMO para os brasileiros que vão fazer o ENEM 2023 acaba de sair

Se você está pretendendo fazer o ENEM 2023, é importante saber que, apesar das provas serem aplicadas no final do ano, o prazo para de inscrições se encerra amanhã, quarta-feira (21).

É importante ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85, deve ser realizado até essa data, podendo ser efetuado por meio de Pix, cartão de crédito ou boleto.

Para obter mais detalhes sobre essas opções de pagamento, recomendamos verificar as especificidades na Página do Participante.

Não deixe para a última hora e garanta a sua inscrição para o ENEM 2023 antes que o prazo expire. Este é um passo importante para quem deseja ingressar no ensino superior e aproveitar as oportunidades que o exame proporciona.

Pensando em esclarecer muitas dúvidas relacionadas a essa importante avaliação em âmbito nacional, organizamos nesse texto uma série de informações essenciais para todos os candidatos. Portanto, continue a leitura com a gente.

A importância do ENEM

Antes de tudo, é importante ressaltar que o ENEM é aplicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos e habilidades desenvolvidos ao longo do ensino médio.

O exame abrange áreas como Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além da Redação.

Todavia, para além de sua função como avaliação educacional, a avaliação tornou-se um importante mecanismo de acesso ao ensino superior no Brasil.



Assim, as notas obtidas pelos estudantes no exame são utilizadas em diferentes processos seletivos. Como por exemplo:

O Sistema de Seleção Unificada (SISU) , que oferece vagas em universidades públicas;

, que oferece vagas em universidades públicas; O Programa Universidade para Todos ( ProUni ) , que concede bolsas de estudo, que podem ser de 50% e 100% das mensalidades, em instituições privadas;

, que concede bolsas de estudo, que podem ser de 50% e 100% das mensalidades, em instituições privadas; E o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que facilita o acesso ao crédito educacional.

Dessa forma, um dos principais benefícios desse sistema é a sua contribuição para a democratização do acesso ao ensino superior.

Por meio da utilização das notas do exame em processos seletivos, o ENEM permite que estudantes de diferentes origens socioeconômicas e regiões do país concorram a vagas nas melhores instituições de ensino.

Isso possibilita uma maior inclusão e diversidade no ambiente acadêmico.

Como se inscrever no ENEM 2023?

Confira o passo a passo simples abaixo:

Acesse o site oficial; Preencha seus dados pessoais, como CPF, naturalidade, endereço e data de nascimento; Crie uma senha segura; Informe se precisa de atendimento especializado; Escolha o idioma da prova de língua estrangeira e a cidade de realização; Forneça informações sobre sua situação no ensino médio; Responda ao questionário socioeconômico; Finalize a inscrição, imprima o boleto e faça o pagamento até amanhã, quarta-feira (21).

Por fim, lembre-se de se certificar de acompanhar todas as etapas com atenção e fornecer todas as informações solicitadas de forma correta e precisa.

Dessa forma, você estará apto a participar do ENEM e utilizar sua nota como critério de seleção em processos seletivos que mencionamos acima.

Como funcionará a aplicação das provas no ENEM 2023?

Assim como tem acontecido nas últimas edições, o ENEM 2023 será dividido em dois domingos de prova, marcados para os dias 5 e 12 de novembro.

Da mesma forma, como ocorre tradicionalmente, cada dia de prova engloba diferentes áreas de conhecimento, conforme detalhado abaixo.

No primeiro dia, os participantes enfrentarão um total de 90 questões, sendo 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, outras 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de uma redação dissertativa-argumentativa.

Ou seja, o texto a ser produzido vai exigir que os estudantes desenvolvam um texto que apresente um posicionamento claro sobre um determinado tema, apoiado em argumentos consistentes.

No segundo dia de prova, os candidatos se depararão com 90 questões, divididas igualmente entre duas áreas do conhecimento. Serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem disciplinas como biologia, química e física.

Além disso, haverá mais 45 questões sobre Matemática e suas tecnologias, que envolvem tópicos como álgebra, geometria, estatística e probabilidade.

Por isso, é muito importante se preparar para a realização das provas. Uma dica é fazer simulados com provas anteriores. Dessa forma você se familiariza também com o formato do exame.