Aviso OFICIAL confirma que ENEM não terá mais pagamentos de taxa

Os participantes do ENEM 2023 puderam efetuar o pagamento da taxa de inscrição até às 23h59 desta quarta-feira, 21 de junho.

Dessa maneira, o Inep anunciou que, a partir desse momento, não será mais possível realizar os pagamentos, uma vez que o prazo foi encerrado oficialmente.

Diante do anúncio oficial do órgão responsável pela organização do ENEM, os candidatos estão se perguntando quais são os próximos passos para quem vai participar da prova no fim do ano. Para te ajudar a entender quais são as próximas etapas do ENEM 2023, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o exame. Vamos conferir!

Inep encerra o prazo para pagamento da taxa de inscrição do ENEM

Como havia sido anunciado no edital do ENEM 2023, o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do ENEM foi encerrado nesta quarta-feira, dia 21 de junho. Os candidatos que não realizaram o pagamento da taxa de R$ 85,00 via boleto bancário, Pix ou cartão de crédito não poderão participar da prova em 2023, conforme anúncio oficial.

Não fiz o pagamento da taxa, e agora?

Infelizmente, todos os candidatos que não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição do ENEM através de uma das modalidades indicadas pelo Inep não poderão participar do ENEM, mesmo que tiverem concluído o procedimento de inscrição na prova dentro do prazo estipulado.

Conforme o anúncio do Inep, o pagamento da taxa de inscrição é fundamental para a conclusão da inscrição no ENEM 2023.

Como consultar a situação do pagamento da taxa?

Muitos estudantes estão preocupados diante do anúncio oficial do Inep sobre o fim da possibilidade de pagar a taxa de inscrição do ENEM 2023. Porém, existe uma forma bem simples de consultar se o seu pagamento foi bem sucedido. Para isso, basta acessar a Página do Participante, no site do Inep, e conferir a situação da sua inscrição.



O Inep anunciou que a mensagem “Inscrição aguardando o pagamento da GRU” pode aparecer para os candidatos mesmo após o pagamento da taxa, uma vez que o pagamento deve ser processado pela instituição bancária e esse procedimento pode levar de três a cinco dias.

ENEM 2023: quais são os próximos passos?

O prazo para inscrições no ENEM 2023 foi encerrado no dia 16 de junho. Os candidatos se inscreveram de forma online através da Página do Participante do ENEM.

Conforme as informações divulgadas por Camilo Santana, ministro da Educação, o Inep recebeu 4.673.333 inscrições para o ENEM 2023. Porém, este número pode ser reduzido após a contabilização das inscrições pagas.

Os estudantes que concluíram a inscrição no ENEM devem aguardar a divulgação do cartão de confirmação de inscrição, em que serão informados os horários e os locais onde serão aplicadas as provas. O documento será liberado no mês de outubro.

Depois disso, o próximo passo previsto pelo cronograma do ENEM 2023 é a aplicação das provas. Veja, a seguir, quando as provas serão realizadas:

05 de novembro, das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro, das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

É importante mencionar também que a aplicação do ENEM PPL 2023 e a reaplicação da prova irão acontecer nos dias 12 e 13 de dezembro, seguindo a divisão da prova em dois dias.

O gabarito oficial do ENEM 2023 será divulgado no dia 24 de novembro e os resultados, por sua vez, no dia 16 de janeiro de 2024. Os candidatos que irão participar do ENEM na modalidade “treineiros”, porém, poderão acessar somente 60 dias depois dessa taxa.

Acesse o edital do ENEM 2023 para mais informações sobre as próximas etapas do cronograma da prova.