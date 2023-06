Babyface fala sobre briga de Anita Baker, queria continuar em turnê

The Jason Lee Show/Revolt TV

TMZ Hip-Hop obteve o primeiro clipe da próxima aparição do maestro de R&B no “The Jason Lee Show”, onde ele aborda seu novo tempo livre de frente.

Babyface esclareceu a JL que a turnê pertencia a Anita, pois comemorava o 40º aniversário de seu álbum de estreia – mas ele sugeriu um de seus últimas noites na turnê era muito mais “complexo” do que seus fãs imaginam.

Ele estava se referindo ao show de Newark, onde as dificuldades técnicas encurtaram drasticamente o show, o que significa que apenas um dos artistas legados poderia se apresentar – e, como informamos, esse era o headliner … a Sra. Padeiro.

Anita desligou na semana passada o papel de Babyface como seu abridor … depois do que ela chamou cyberbullying de fãs chateado com seu tempo de palco limitado. Ela também o acusou de ultrapassar o tempo programado no palco.