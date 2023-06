Baixe os papéis de parede do iOS 17 em 4K, 2K, 1080p GRATUITAMENTE

O iOS 17 já está disponível e todos adoram. No entanto, para os usuários que não conseguem atualizar seus dispositivos para o iOS 17, isso pode ser um grande desgosto. Para eles, os papéis de parede do iOS 17 baixam e vêm como um remédio para seus corações partidos. Esses papéis de parede são provenientes diretamente da Apple e estão disponíveis em resoluções de tela Retina. Junto com isso, fornecemos links para download que facilitarão a tarefa. Dito isso, vamos começar.

O que há de diferente no papel de parede do iOS 17?

O iOS 16 introduziu pela primeira vez o conceito de visualização em grade em papéis de parede para iPhone. Isso permitiu que os usuários do iOS 16 usassem mais de 9 papéis de parede ao mesmo tempo. No entanto, essa não foi a maior revolução do papel de parede do iOS.

A maior mudança foi a introdução do papel de parede dinâmico. Isso trouxe liberdade aos usuários, semelhante aos papéis de parede animados que já estavam presentes nos telefones Android há muito tempo.

Os papéis de parede do iOS 17 são tão populares porque a Apple sempre faz algo diferente. Os papéis de parede dos iPhones costumam ser tão melhores quando comparados a outros dispositivos que todo usuário, seja Android ou iOS, deseja baixar e usar os papéis de parede do iOS.

Baixe os papéis de parede do iOS 17 em 4K Full HD (2023)

Aqui apresentamos alguns dos papéis de parede iOS 17 mais atraentes e surpreendentes. No entanto, você precisa se lembrar de que esses papéis de parede não são fornecidos pela Apple. Em vez disso, obtivemos esses papéis de parede usando as fotos de espionagem lançadas na atualização do iOS 17 da Apple.

1. Papel de parede 3D preto e neon

Aqui está um excelente papel de parede que qualquer um adoraria usar. Não importa se você usa um iPhone ou um telefone Android. Um papel de parede 3D preto e neon é uma excelente escolha para quem quer algo fora do comum.

No entanto, há um porém. Se você não possui um display AMOLED em seu telefone, este papel de parede pode não parecer tão bom. De qualquer forma, se você conseguir manter o brilho aumentado, a tela ficará igualmente bonita, mesmo sem um painel OLED. Abaixo está o link para download deste papel de parede do iOS 17.

Baixe Agora

2. Roxo com tons escuros

Achamos que este é um dos melhores papéis de parede do iOS 17 por aí. Primeiro, os looks minimalistas que fornecem um tom alternativo de preto junto com a cor roxa proporcionam uma aparência refrescante. Ao mesmo tempo, o design é tão simples que não exige que o usuário olhe todas as vezes.

Este papel de parede é adequado para quem está sempre usando o telefone ou a produtividade, porque isso não o distrai do único propósito. Abaixo está o link para download deste papel de parede.

Baixe Agora

3. Papel de parede dinâmico do iOS 17

Este é o papel de parede dinâmico oficial do iOS 17, mas sem as propriedades dinâmicas. Veja, os papéis de parede dinâmicos são exclusivos para iPhones e só podem ser baixados na loja. Se você possui um telefone Android, pode baixar papéis de parede animados e usá-los de acordo com suas necessidades.

No entanto, este papel de parede dinâmico apresenta traços de cores amarelas, rosa e pretas que se misturam muito bem e dão uma sensação rica. Além disso, não há necessidade de uma tela AMOLED se você quiser que ela tenha uma boa aparência. O link para download deste papel de parede do iOS 17 é fornecido abaixo.

Baixe Agora

4. Vermelho, Violeta e Preto

Essas três cores compõem o próximo melhor papel de parede do iOS 17 que temos conosco. As cores são combinadas de maneira desordenada, o que o torna ainda mais interessante. No entanto, ao contrário dos anteriores, este papel de parede será mais adequado para o seu dispositivo se tiver um display AMOLED.

O papel de parede tem traços de preto, vermelho e violeta combinados de forma modesta o que o deixa ainda mais elegante. Você pode baixar este papel de parede acessando o link abaixo.

Baixe Agora

5. iPhone X como iOS 17

Este papel de parede lhe dará um feedback nostálgico se você já usou um iPhone X. Enquanto o iPhone X está vendo sua noite, o papel de parede fará com que seu iPhone se sinta especial se você usar este papel de parede. O iPhone X tinha um papel de parede semelhante a este.

No entanto, este papel de parede foi ligeiramente modificado para lhe dar um aspeto mais contemporâneo. Mesmo se você não estiver usando um iPhone, este papel de parede é perfeito para lhe dar a sensação real de usar um iPhone. O link para download é fornecido na parte inferior.

Baixe Agora

6. Um Farol Clássico

Um papel de parede de farol clássico para iOS 17 é um papel de parede para quem ama a atmosfera calma e aconchegante perto do mar. Isso também é adequado para quem adora papéis de parede cênicos ou gosta de paisagens.

Embora nada de extraordinário, este farol está situado em uma atmosfera sombria que o torna fenomenal. Embora não conheçamos o verdadeiro autor desta imagem, não podemos dar crédito por seu magnífico trabalho. No entanto, este papel de parede é adequado para todos os dispositivos, independentemente do dispositivo. Abaixo está o link para download deste papel de parede.

Baixe Agora

7. Logotipo da Apple em 3D

Este logotipo 3D da Apple é adequado para quem é fã da Apple ou de seus produtos. O esquema de cores é suave na melhor das hipóteses e não apresenta nada intrusivo. No entanto, a melhor coisa sobre esse papel de parede é que, como a maior parte da imagem é preta, esse papel de parede pode economizar muita bateria para qualquer usuário.

Além disso, não entendemos o conceito de diferentes padrões inscritos na imagem. Mas você ainda vai gostar se quiser um logotipo da Apple em suas telas. O link para download é dado abaixo.

Baixe Agora

8. Um torii japonês

Um Torii é um portão japonês. Os amantes de anime podem perceber facilmente porque todo personagem de anime costuma visitar uma instituição para receber treinamento antes de partir para uma missão. Isso é sobre anime. No entanto, esta imagem é bonita e adequada para qualquer pessoa e não apenas para os amantes de anime.

O céu está pintado de vermelho, o que achamos um pouco alto demais. Mas também há elementos azuis, que dão uma sensação de tranquilidade. O Torii está situado no topo de uma montanha. Este lindo papel de parede pode ser baixado acessando o link abaixo.

Baixe Agora

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos sobre baixando papéis de parede do iOS 17. Esperamos que você tenha gostado desses papéis de parede e baixado seus favoritos. Assim que o iOS 17 estiver disponível, iremos atualizá-lo com muitos outros papéis de parede. Você pode comentar e nos informar se perdemos algum.

