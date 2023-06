Bam Margera ameaça overdose se ex-mulher não o deixar ver o filho Phoenix

burro estrela Bam Margera ameaçado em um post de mídia social agora excluído para “fumar crack” até que ele morra se ex-esposa Nicole Boyd não deixa ele ver o filho Fénix. O vídeo foi publicado na quinta-feira em meio a uma batalha física e legal pela custódia do menino de cinco anos.

Margera, 43, afirma que não vê Phoenix há mais de dois meses porque sua ex-mulher cortou todo o contato com ele. Ele também culpou sua mãe e seu pai, abril e Phil Margerajunto com Boyd, por levá-lo a beber.

Estrela de Jackass, Bam Margera, é presa por embriaguez em público

Boyd, 39, disse por meio de seu advogado David Glass que ela espera que Margera fique sóbria para seu filho e seu próprio bem-estar.

“Infelizmente, não é assim que os vícios funcionam”, disse Glass, por TMZ. “O comportamento das pessoas não leva os outros a beber. Este é um mecanismo de defesa típico e mostra que Bam pode não ter aprendido muito em seu tratamento anterior de vício.

“Você tem que assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Nikki espera sinceramente que Bam possa primeiro alcançar e depois manter a sobriedade, para seu próprio bem e para o bem de seu filho.”

Bam Margera estava melhorando

O preocupante vídeo de Margera, que termina ameaçando a própria vida, não o ajudará a vencer a batalha pela custódia.

“Vou fumar crack com os vagabundos na porra do calçadão até morrer, a menos que você me entregue a porra da Phoenix”, disse Bam. “Comece a trabalhar Nikki, ou qualquer um que queira ajudar. Eu quero Phoenix”,

Margera luta contra o vício há anos, o que o impediu de participar do mais recente burro projetos e, infelizmente, continua em espiral, apesar da melhoria recente.

O vídeo vem meses depois que Margera fez uma turnê com colegas burro alúmen Steve-O fazendo comédia stand-up.

Bam Margera contra o mundo

Margera e Boyd se separaram em 2021 após 10 anos e ela pediu o divórcio em fevereiro de 2023 “para proteger a si mesma e ao filho”. Ela está buscando pagamentos de pensão alimentícia no valor de $ 15.000 por mês, mais pensão alimentícia.

Boyd quer a custódia total de Phoenix, mas afirmou que Margera pode ter visitas supervisionadas se ele concluir um programa de reabilitação.

Ele também usou o vídeo para abordar a treta com seu irmão Jess Margeraque afirma que Bam o atacou em sua casa na Pensilvânia e agora está banido da propriedade.

Jess, 44, e Bam têm uma disputa em andamento desde o início deste ano, quando o primeiro disse que o último estava usando metanfetamina. Bam, que entrou e saiu da reabilitação por mais de 10 anos, chamou as acusações de falsas e alegou ter produzido um teste de drogas negativo.