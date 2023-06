Bam Margera colocado em espera 5150 após policiais encontrá-lo em LA

Bam Margera é um perigo para si mesmo e para os outros, de acordo com os policiais que o localizaram em LA, e prontamente o colocaram em uma prisão psiquiátrica 5150 … TMZ descobriu.

Fontes da aplicação da lei nos dizem … Os policiais do LAPD rastrearam Bam no domingo à tarde rastreando seu telefone e, finalmente, o encontraram no Trejo’s Tacos – o ponto quente de Los Angeles de propriedade de Danny Trejo.