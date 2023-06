Bancos liberam valor SUPERIOR a R$1.320 em junho e pega brasileiros de surpresa

Grande notícia para os trabalhadores brasileiros! Em junho, os bancos irão liberar o pagamento de R$ 1.320 para quem trabalhou de carteira assinada ao longo de 2021.

O pagamento está ligado à liberação do PIS/PASEP, benefício trabalhista muito conhecido entre os trabalhadores CLT. Através dele, é possível receber o pagamento de até um salário mínimo extra todos os anos.

O programa atende funcionários do setor privado (PIS), como também os servidores públicos (PASEP), que trabalharam durante o ano-base. Assim, confira a matéria na íntegra e entenda mais sobre o pagamento de junho e veja quem será beneficiado.

Bancos irão pagar R$ 1.320 para trabalhadores em junho

O abono salarial PIS/PASEP é uma iniciativa do Governo Federal e o pagamento ocorre todos os anos para os trabalhadores brasileiros. Para ter direito ao salário extra anual, é necessário trabalhar de carteira assinada e cumprir as regras de elegibilidade:

Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Receber até dois salários mínimos mensais;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos;

O empregador precisa ter declarado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) / e-Social.

Quem vai receber o pagamento de R$ 1.320 em junho?

Todos os trabalhadores que cumprem as regras do programa poderão receber o pagamento extra em junho. No entanto, apenas aqueles que trabalharam durante os 12 meses de 2021 receberão o salário mínimo completo.

Porém, aqueles que trabalharam a partir de 30 dias também terão direito a receber o pagamento. Mas, para este grupo, o valor será proporcional aos meses trabalhados, sempre seguindo o piso nacional.

Isso significa que quem trabalhou por um mês completo irá receber o total de R$ 110. Nesse sentido, quem trabalhou por dois meses completos receberá o valor de R$ 220, e assim por diante.



Neste mês, quatro novos grupos terão acesso ao abono PIS/PASEP. O pagamento ocorre através dos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Bancos divulgam calendário de pagamentos PIS/PASEP

Os trabalhadores do setor privado têm direito ao PIS (Programa de Integração Social) e recebem por meio da Caixa Econômica. Além disso, o calendário de pagamentos segue o mês de aniversário dos beneficiários.

Por outro lado, os servidores públicos podem participar do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e recebem através do Banco do Brasil. Dessa maneira, os pagamento seguem o último número de inscrição dos beneficiários.

Nesse sentido, há um calendário de pagamentos para cada um dos grupos. Em junho, os trabalhadores que nasceram em setembro e outubro, bem como aqueles que possuem a inscrição PASEP com final 6 e 7, terão acesso aos recursos do abono.

A seguir, confira o calendário oficial do PIS:

Nascidos em Janeiro: 15/02/2023

Nascidos em Fevereiro: 15/02/2023

Nascidos em Março: 15/03/2023

Nascidos em Abril: 15/03/2023

Nascidos em Maio: 17/04/2023

Nascidos em Junho: 17/04/2023

Nascidos em Julho: 15/05/2023

Nascidos em Agosto: 15/05/2023

Nascidos em Setembro: 15/06/2023

Nascidos em Outubro: 15/06/2023

Nascidos em Novembro: 17/07/2023

Nascidos em Dezembro: 17/07/2023

Agora, veja quando os beneficiários do PASEP irão receber o benefício:

Final da inscrição 0: 15/02/2023

Final da inscrição 1: 15/03/2023

Final da inscrição 2: 17/04/2023

Final da inscrição 3: 17/04/2023

Final da inscrição 4: 15/05/2023

Final da inscrição 5: 15/05/2023

Final da inscrição 6: 15/06/2023

Final da inscrição 7: 15/06/2023

Final da inscrição 8: 17/07/2023

Final da inscrição 9: 17/07/2023

Como consultar o PIS/PASEP?

Os trabalhadores poderão consultar o abono PIS/PASEP por meio do aplicativo FGTS. O app está disponível para aparelhos Android e IOS.

Assim, para realizar a consulta, basta acessar o aplicativo com o CPF e senha. Ao abrir a página inicial, já será possível visualizar informações sobre o pagamento do abono.

Ademais, também é possível solicitar o saque através do aplicativo FGTS. Confira o passo a passo:

Na página inicial do app, selecione a opção “Você possui saque disponível”; Em seguida, escolha a opção “Solicitar o saque do PIS/PASEP”; Depois, é necessário escolher se o saque será realizado de maneira presencial na agência bancária ou através do depósito na conta de um dos bancos do trabalhador; Por fim, basta conferir os dados e confirmar através da opção “Confirmar saque”.