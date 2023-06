Barbra Streisand para ajudar Jennifer Aniston a encontrar um novo namorado: ela fez isso pelos outros

Sícone do howbiz Barbra Streisand está supostamente assumindo o papel de casamenteiro para a estrela de Hollywood Jennifer Anistonque atualmente está solteiro.

Como JenniferOs amigos íntimos dela não conseguiram encontrar um parceiro adequado para a ex-estrela de “Friends”, de 54 anos, disseram fontes ao RadarOnline.com que ela pediu ajuda a um de seus ídolos ao longo da vida.

Jennifer recentemente prestou uma sincera homenagem a Barbra Streisand81, recriando uma imagem vintage da lendária atriz dos anos 1960 em uma revista.

Barbra expressou sua admiração por Jennifer‘s, comentando com humor: “Se ao menos ela tivesse uma protuberância no nariz.”

Especialistas da indústria do entretenimento observaram a notável semelhança entre as duas estrelas, com exceção de seus narizes, e Barbra tem sido um admirador da atriz mais jovem.

Determinado a encontrar um homem para ela

“Barbra está determinado a encontrar a combinação perfeita para Jen“, revelou a fonte. “Ela já jogou com sucesso como casamenteira para outras pessoas no passado.”

Jenniferprimeiro casamento de Brad Pitt terminou em um divórcio doloroso em 2005, quando ele a deixou por Angelina Jolie.

Seu segundo casamento com Justin Theroux também terminou depois de apenas dois anos em 2017. O casal finalizou o divórcio no ano seguinte, mas continua em boas relações e foi visto juntos em jantares recentemente.

“Barbra já está planejando jantares íntimos onde Jen estará sentada ao lado de alguém genuinamente compatível”, compartilhou a fonte bem informada.

“Jen fica lisonjeada com a atenção especial que está recebendo e acredita que mudanças positivas estão por vir.

Em entrevista à revista Allure em dezembro, Jennifer admitiu ansiar por um relacionamento significativo.

“Eu adoraria estar em uma parceria. Quem sabe? Há momentos em que eu só quero me enrolar e dizer: ‘Preciso de apoio.’ Seria maravilhoso voltar para casa e encontrar consolo nos braços de alguém depois de um dia difícil”, observou ela.