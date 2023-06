Barcelona: Barcelona revela nova camisola para a época 2023/24: inspirada na equipa feminina

Barcelona apresentou um kit exclusivo para a temporada 2023/24, inspirado na seleção feminina. O kit apresenta as clássicas listras largas do clube e as cores originais do Azulgrana, mas com uma adição especial – um losango sublimado acima do escudo.

Este losango representa o primeiro time feminino a jogar uma partida de futebol no Spotify Camp Nou, simbolizando Barcelonapioneirismo da empresa.

O objetivo da nova camisa, apresentada em 15 de junho com o tema ‘Aqui, para liderar’, é comemorar este aniversário e homenagear as mulheres que se reuniram em 1970 para se tornarem pioneiras no futebol feminino no Spotify Camp Nou.

A nova camisa do Barcelona para a temporada 2023/24.

Deram o exemplo numa época em que havia poucas referências, abrindo caminho para as gerações futuras. Agora, mais de 50 anos depois, os jovens jogadores estão destinados a liderar e continuar o legado do clube. Além disso, o kit promove a sustentabilidade por meio de um design inovador.

A camisa apresenta com destaque os logotipos dos principais patrocinadores Spotify e Nike. O primeiro kit masculino também inclui a marca Ambilight TV na manga, enquanto o kit feminino exibe o logotipo da Bimbo. Além disso, o kit incorpora o logotipo ACNUR/ACNUR abaixo do número de inscrição.

Os torcedores podem adquirir o novo kit a partir de 15 de junho através da plataforma de comércio eletrônico do clube, Nike e várias lojas do Barcelona, ​​como Spotify Camp Nou, Canaletas, Paseo de Gracia, Sagrada Familia, Westfield La Maquinista, La Roca Village, Poble Espanyol, Barcelona Airport T1 e T2 e Arenas Shopping Center. Também estará disponível em outras lojas a partir de 21 de junho, e o restante das camisas será lançado em 1º de julho.

O kit também apresenta um elemento de design exclusivo – uma representação do losango do primeiro clube de torcedores feminino em 1971. Este losango tem um significado especial, pois remonta a uma carta enviada por Inma Cabecerán ao então presidente da Barcelona, Agusti Montal i Costa, propondo a criação de uma equipa de futebol feminino. Eventualmente, uma partida de futebol feminino aconteceu, embora sem torcedores, no Spotify Camp Nou.

Um ano depois, em 1971, o primeiro Barcelona O clube da torcida feminina foi criado como resultado da partida histórica, incorporando um brasão que combinava elementos do emblema do clube da equipe e um losango.

Em 1988, surgiu a primeira equipa de futebol feminino deste clube de adeptos, com o mesmo brasão, embora não tenham sido oficialmente reconhecidas como parte do clube. Eles eram considerados informalmente o time feminino do Barcelona. Finalmente, em 2002, Barcelona reconheceu oficialmente a seleção feminina, incorporando-a ao clube e adotando seu escudo como emblema oficial.

Desde então, esse notável legado se transformou em uma história de sucesso, culminando com a vitória do time na Liga dos Campeões Feminina de 2021, Alexia Putellas recebendo a Bola de Ouro como melhor jogadora do mundo e sua histórica segunda vitória na final da Liga dos Campeões Feminina em 3 de junho de 2023.

Da mesma forma, o kit listrado de azul e branco se inspira nesse símbolo emblemático, e a campanha de lançamento da camisa também incorpora o pioneirismo. O evento de inauguração contou com sucesso Barcelona jogadores que servem de modelo, inspirando o público jovem que busca figuras influentes.

Enfatizando a sustentabilidade, a linha de roupas de futebol da Nike, incluindo coleções para campo, treinamento e torcedores, incorpora designs inovadores e ambientalmente conscientes para reduzir o desperdício e melhorar o desempenho de atletas e torcedores.

As coleções mais recentes apresentam avanços inovadores e materiais sustentáveis, como o Dri-FIT ADV, permitindo que os atletas se movam com confiança em campo. Mais de 75 por cento do vestuário Nike Football é feito de 100 por cento de poliéster reciclado, permitindo que os fãs de futebol apoiem seu time favorito, minimizando seu impacto no planeta.

Em comemoração à despedida do Spotify Camp Nou até novembro de 2024 devido ao projeto Espai Barca, e reconhecendo sua importância como lar de grandes pioneiros, Barcelona e a Nike organizou um jantar final. Este evento reuniu artistas, jogadores e indivíduos com menos de 30 anos que se tornaram figuras influentes nos domínios da música e do esporte.

artistas locais Bad Gyal, Leiti, Julieta, Mushkaa e La Manso, além dos jogadores Alexia Putellas, Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Ronald Araujo, Gavi, Ansu Fati, Ajeandro Balde e Caroline Graham Hansenjuntou-se a este encontro inspirador, enfatizando o espírito comum que os une a todos.