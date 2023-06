Barcelona: Barcelona será patrocinada pela bebida de Logan Paul e KSI, Prime

Logan Paul é uma estrela de todos os tipos. Depois de se tornar um boxeador profissional, ele agora é um dos rostos familiares da WWE. Mas ele também tem outros tipos de negócios fora de sua carreira, como bebidas energéticas.

Junto com KSIoutro grande criador de conteúdo, músico e boxeador, criaram a Prime, marca que em breve poderá ser vinculada a Barcelona.

Segundo o Mundo Deportivo, o contrato do clube com o Gatorade termina no dia 30 de junho, e o Prime pode se tornar um dos principais patrocinadores.

Uma marca ligada ao esporte

Este não seria o primeiro contrato que a estrela da WWE assinaria para que a sua marca fosse promovida num clube desportivo tradicional. Ele já assinou com o UFC, e até Arsenalum dos melhores times da Premier League este ano.

Isso seria um salto para o Prime no mercado espanhol. A marca ficaria então muito mais conhecida no país, tomando o lugar de um grande nome como Gatorade.