Barcelona: Laporta: Os melhores jogadores do mundo priorizam a contratação do Barcelona

presidente do barcelona John Laporta aludiu, sem confirmar nada diretamente, a assinatura de Ilkay Gundogan como um negócio feito.

O alemão de 32 anos é amplamente divulgado por ter acertado um contrato inicial de dois anos depois de deixar Cidade de Manchester em uma transferência gratuita.

Nenhum anúncio oficial foi feito sobre o ex-capitão do Cityzen, mas A porta estava confiante na apresentação do ‘Barca Vision’ esta tarde no Camp Nou.

“O mercado está respondendo bem, os maiores players do mundo priorizam a contratação de Barcelona,” disse A porta.

“O objetivo prioritário, como temos dito, era a conquista de títulos, mas temos a obrigação de buscar formas de capitalizar a marca poderosa que temos com 440 milhões de seguidores nas redes sociais.

“Barcelona é uma referência em muitos campos e maneiras. Trabalhamos para manter o equilíbrio entre sustentabilidade econômica e excelência esportiva.

“O Barcelona está um passo à frente nas estratégias de crescimento para nossos negócios digitais e de mídia e isso terá impacto na economia de nossa organização. Somos mais que um clube.”

Orgulho

A porta pode se sentir satisfeito após uma forte temporada de sucesso no futebol – e sucesso em outras disciplinas também – e ele estava otimista de que as coisas vão melhorar.

Sem nomear Gundoganele foi capaz de acenar para esse acordo estar quase completo, com Mateu Alemany atualmente em Munique pontilhando os i’s e cruzando os t’s.

Gundogan já passou por um exame médico e o meio-campista alemão vai assinar por duas temporadas com opção de uma terceira.

Plataforma

O presidente blaugrana fazia essas declarações ao apresentar o ‘Barca Vision’, uma plataforma de conteúdo onde o clube pretende agrupar todas as suas iniciativas digitais, como as relacionadas ao Wed3, NFTs e Metaverse. Isso será feito sob a marca comercial ‘Bridgeburg Invest’, uma subsidiária da ‘Barca Studios’.

isso faz parte BarcelonaO plano de construir ‘Espai Barca Digital’ e reunir uma comunidade digital de fãs Blaugrana de todo o mundo, com foco no envolvimento com as gerações mais jovens.