Barcelona ainda estão imersos no planejamento para a próxima temporada. O clube já definiu o seu calendário e a primeira coisa a fazer é definir o futuro do Ilkay Gundogan. Porque a chegada, ou não, do alemão vai definir quais outras opções Barcelona pode melhorar.

E aí vem o pivô defensivo, posição que vai fortalecer o time cem por cento.

Reforços no ataque

E depois disso? Uma vez percorridas essas duas posições, o clube tentará contratar um jogador de ataque, o que dependerá basicamente do Fair Play Financeiro que o clube possui naquele momento após ter definido essas duas contratações anteriores.

Não é fácil saber agora quanto espaço de manobra o clube terá. Por isso o que estão fazendo é ter todas as negociações em andamento para executar aquela que melhor lhes convier.

Já foi feito um acordo com Atletico Madrid para Yannick Carrasco. Barcelona tem uma opção de 19 milhões de euros, embora estejam tentando reduzir esse valor.

Carrasco, lamenta uma oportunidade perdida.EFE

Vitor Roque está atualmente tentando fechar o negócio. O brasileiro é seguido há muito tempo e agora é hora de definir o valor do repasse. No início falava-se em 50 milhões de euros, mas Barcelona não estão dispostos a pagar esse valor. Nos próximos dias pode haver novidades como representantes de sua equipe, Athletico Paranaenseviajou para Barcelona para negociar o futuro do jogador. No momento, a chegada do brasileiro é a opção mais provável, embora até o momento nenhum acordo tenha sido alcançado.

Abde vai voltar

No entanto, existe também a possibilidade de nenhum jogador de reforço de ataque ser contratado caso não seja gerado espaço suficiente na folha de pagamento, e isso dependerá da saída de jogadores.

Há vários que estão de saída, como pode ser o caso de Ansu Fatiapesar das declarações de seu agente, jorge mendesno qual garantiu esta semana que o jogador quer ficar no Barcelona.

E não se deve esquecer que Barcelona pretendo trazer Vá embora voltar. O lateral retorna após um ano emprestado ao saúde e a ideia do clube é mantê-lo, a menos que chegue uma grande oferta da Premier League e o jogador queira sair.