Barcelona: pai de Messi se encontra com Laporta: a opção preferida de Messi é o Barcelona

Lionel Messi tomará uma decisão sobre seu futuro nos próximos dias, segundo seu pai que está no Barcelona.

Jorge Messi também garantiu que o jogador estaria muito animado para voltar e jogar pelo Barcelona outra vez.

“Não sabemos nada sobre se ele vai voltar para Barcelona. Ele adoraria voltar. Seria sua opção preferida. Não sabemos de nada. Veremos. Tomaremos uma decisão em breve. Temos muito o que conversar”, Jorge Messi disse à mídia.

O pai do jogador negou que esta manhã tenha se encontrado com Barcelona Presidente John Laportamas garantiu que se falaram há alguns dias, embora tenha esclarecido que na reunião não especificaram nada.

Em todo o caso, Jorge Messi se encontrou com o presidente em sua casa hoje. Eles se reuniram e discutiram a assinatura do termo de saída PSG jogador.

Depende do Messi

Para A portao retorno do internacional argentino tornou-se uma obsessão e ele está disposto a fazer tudo ao seu alcance para vê-lo de volta com a camisa blaugrana.

Mas no clube catalão assumem que é uma possibilidade quase remota. “Tudo está em Messinas mãos dele, depende dele”, Xavi disse em mais de uma ocasião. O clube reconhece que não pode concorrer com outras propostas, como a da Arábia Saudita, e que a operação só se concretizará se o argentino abrir mão de uma quantia mais do que significativa.

Plano de Viabilidade

Além disso, o clube catalão ainda espera que LaLiga Santander informe sobre o limite salarial à sua disposição.

Em todo o caso, e de acordo com Jorge Messi, a decisão do jogador não será adiada. Tudo indica que ele anunciará seu próximo destino ainda esta semana.