Barcelona: UEFA diz ao Barcelona que poderá entrar na Liga dos Campeões 2023/24

Bo arcelona teria sido informado nesta sexta-feira que poderá disputar a próxima edição do Liga dos Campeõesna época 2023/24.

Vários relatos da mídia catalã afirmam que John Laporta e sua diretoria receberam esta notícia de UEFA sexta-feira, tendo o organismo máximo do futebol europeu concluído a análise de toda a informação relativa ao ‘Caso Negreira’.

Guardiola: “A vitória na UEFA Champions League estava escrita nas estrelas”LAPRESSE

Com tal decisão, significa que o clube catalão não será punido com suspensão da próxima edição do torneio continental, com o sorteio da fase de grupos a decorrer a 31 de agosto, no Mónaco.

O Barcelona estava confiante de que não haveria suspensão da Uefa

Desde o início, os dirigentes do clube estavam convencidos de que não haveria punição e A porta explicou em várias ocasiões que falou com Alexander Ceferin sobre o ‘Caso Negreira’ e que acreditava que não haveria interdição.

Agora, esta sexta-feira, isso foi confirmado aos dirigentes da instituição catalã.

Dado que não havia prescrição a nível continental neste caso, a UEFA poderia ter banido Barcelona tivessem encontrado razão para fazê-lo, mas decidiram que não há base para isso.

Esta notícia é um grande alívio para Barcelonamesmo que esse veredicto fosse o esperado.

Para além do prejuízo desportivo que a não participação nesta competição teria causado ao Barcelonahouve o fator económico numa altura em que os cofres blaugrana estão sob grande pressão.