Barcelona: Xavi Hernandez insiste que Messi queria voltar ao Barcelona

xavi Hernandez tem, nas últimas semanas, esperançado no retorno de Lionel Messi ao Barcelona, ​​embora também tenha reiterado que entenderia qualquer decisão que seu ex-companheiro de equipe e amigo tomasse sobre seu futuro.

Na quarta-feira foi confirmado que o atacante argentino, cujo contrato com o Pairs Saint-Germain expirou, irá para o Inter Miami, da MLS.

“Noto uma mudança nos últimos dias e semanas”, disse Xavi a Jijantes.

“Ele não vê isso com tanta clareza e temos que respeitá-lo. Muitas vezes não nos colocamos no lugar do outro, nos falta empatia. Ser Leo Messi não precisa ser fácil.

“Ele nunca tem tranquilidade e tem que ser 10/10 em tudo. Ele viu que não passou bem e não quer esse tipo de pressão, é normal.

“O entusiasmo é gerado porque nós dois conversamos, conversamos muito. Estávamos todos empolgados. Mas as circunstâncias não foram as ideais.

“Ele queria diminuir o nível de pressão e tensão. Ele quer uma vida mais tranquila.

“É uma decisão pessoal e temos que respeitá-la, ele é o melhor jogador da história. Eu estava convencido de que faríamos bem com Leo aqui. Desejo o melhor para ele e sua família.”

Xavi continuou discutindo sobre a situação de sua equipe antes do que se espera ser uma movimentada janela de transferências de verão para o Barcelona.

“[Sergio Busquets’] perfil de substituição deve ser muito bom”, acrescentou Xavi.

“Estou feliz com a defesa e [goalkeeper] Arnau [Tenas] vai renovar.

“Precisamos de um lateral-direito, mas há outras prioridades. Já falei com Jules Koundé, não há problema com ele.

“[Ousmane] Dembele é um cara bom, brincalhão, jogador de futebol… ele é importante.

“É o clube mais difícil do mundo para o jogador de futebol, você não se sente protegido. O Barcelona não está unido, se estivéssemos, com certeza teríamos mais um título da Liga dos Campeões e os jogadores estariam mais liberados. O jogador deve provar a si mesmo e provar a si mesmo…”

Xavi também admitiu que sua família o ajudou quando ele passou por períodos difíceis no Barcelona.

“A família é vital porque você dá 200 voltas na cabeça e minha esposa é muito calma e me dá confiança. Também meus irmãos e meus pais”, observou Xavi.

“Não me arrependo de estar no Barcelona, ​​que é onde te deixa mais animado, mas no Catar o estresse foi pouco, a pressão é menor, a qualidade de vida é inigualável, a segurança e a tranquilidade que sua família tem… estávamos todos juntos em um resort.

“Aqui em Barcelona tudo é estressante: o clube, a escola, o horário… Nós vamos a uma velocidade vertiginosa. É o Barcelona de Xavi para o bem e para o mal e você é constantemente julgado e vilipendiado.”