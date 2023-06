Tseu verão, o CC O Conselho deu luz verde a uma medida que permite que os bares do distrito permaneçam operacionais 24 horas por dia por um mês, para acomodar o Copa do Mundo Feminina visualização. Esta mudança segue a Lei de Emenda de Emergência da Copa do Mundo Feminina de 2023, sugerida pelo membro do Conselho Queniano McDuffieque reflete uma lei de emergência semelhante promulgada para a Copa do Mundo Masculina do ano passado.

De 20 de julho até a final de 20 de agosto, este ato de emergência estará em vigor. Os bares participantes poderão vender bebidas alcoólicas a qualquer momento, excluindo uma janela de duas horas, das 4h às 6h. dias antes do início do torneio.

Copa do Mundo Feminina está programado para acontecer em nove cidades diferentes em todo o Nova Zelândia e Austrália, traduzindo-se em uma diferença de fuso horário considerável para os espectadores da Costa Leste: Auckland, Sidneye Perth estão 16, 14 e 12 horas à frente, respectivamente. A maioria dos jogos está programada para começar entre 2h e 7h durante o torneio, com duração de um mês.

Partidas em destaque

O torneio começa com a Nova Zelândia, co-anfitriã, jogando contra a Noruega em Auckland no dia 20 de julho às 3h EDT (Eastern Daylight Time). Em seguida, a outra co-anfitriã, a Austrália, enfrentará a República da Irlanda em Sydney às 6h EDT, três horas depois.

Cervejaria Astro no centro de DC, o bar designado para o American Outlaws DC Chapter e o bar oficial da Seleção Masculina dos Estados Unidos no verão passado, prevê grandes comparecimentos para o torneio feminino. Eles pretendem se aliar ao bandidos americanos mais uma vez neste verão. No entanto, eles estão aguardando a decisão do prefeito antes de planejar a abertura para os jogos matinais. Eles confirmaram que transmitirão jogos com som quando estiverem abertos.