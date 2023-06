Bebe Rexha é atingida na cabeça por telefone durante show em Nova York e precisa de pontos

Bebe Rexha teve uma experiência incrivelmente dolorosa em seu show em Nova York no domingo à noite … desmaiando no palco depois de ser atingida na cabeça por um telefone.

A cantora estava se apresentando no The Rooftop no Pier 17 em Manhattan como parte de sua turnê “Best F’n Night of My Life” quando alguém jogou o telefone de uma multidão lotada, atingindo-a diretamente no rosto.