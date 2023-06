Bebe Rexha emocionada no primeiro show de volta, grata por ‘sem telefones na cara’

Bebe Rexha está agradecendo ao Senhor por passar por sua apresentação mais recente sem levar um telefone celular na cara … ficando emocionado no palco poucos dias depois de levar o relógio.

A cantora voltou ao modo de performance no The Fillmore em Filadélfia na noite de terça-feira enquanto ainda usava um curativo acima do olho. Quando o show estava chegando ao fim, ela anunciou brincando: “Sem telefones na cara, graças a Deus.”