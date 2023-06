Beckham não resiste a Juan Gabriel: ouve o ‘Divo de Juarez’ enquanto cozinha burritos

Sdesde seus dias de jogo,David Beckham tornou-se uma espécie de cidadão do mundo: um homem cosmopolita que também fazia mágica com a bola nos pés, mas também foi modelo, ator e empresário de sucesso. Ele mora nos Estados Unidos, mantém seu forte sotaque inglês e cozinha comida mexicana.

Vimos isso em um vídeo compartilhado por seu esposa, Vitória, que partilhou um curioso momento de “Becks” na cozinha, acompanhado de sua filha, Harper, cozinhando os tradicionais burritos mexicanos, com molhos picantes de diversos ingredientes e também o típico guacamole.

Além disso, a receita secreta do acionista do Inter Miami é cozinhar ao ritmo das canções de João Gabriel, um dos mais renomados compositores daquele país.

Enquanto David e Harper trocam ingredientes e preparações, as notas de ‘No tengo dinero’ podem ser ouvidas. Há até um momento em que Harper tenta acompanhar as notas com alguns passos de salsa, mostrando que não tem muito conhecimento sobre a música do grupo. ‘Divo de Juarez’ e uma de suas composições mais representativas.

A influência latina na casa de Beckham

O vídeo já chegou 3,5 milhões de visualizações, devido ao gosto oculto dos Beckhams pela música mexicana. Além disso, entre os comentários, a família é reconhecida por conviver de forma descontraída e dividir a cozinha, como um dos elos mais importantes da família, pois nem tudo é futebol ou jet set.

Atualmente, os Beckhams alternam seu tempo de residência entre as cidades de Los Angeles e Miami, então a influência latina na família é muito forte e este vídeo é um exemplo claro das influências mexicanas em suas vidas.