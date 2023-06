Bellator 297 transmissão ao vivo online

Assista à transmissão ao vivo do Bellator 297 online no MMA Fighting pelo card preliminar às 18:00 ET na sexta-feira. O card de luta para esta parte do evento é o seguinte:

Wladmir Gouvea vs. Gabriel Sayeg

Kyle Crutchmer x Bobby Nash

Gadzhi Rabadanov vs. Pieter Buist

Jaleel Willis vs. Ramazan Kuramagomedov

Mike Hamel x Shamil Nikaev

Norbert Novenyi Jr. vs. Kamil Oniszczuk

Archie Colgan vs. Emmanuel Sanchez

Alex Polizzi x Karl Moore

Timur Khizriev vs. Richie Smullen

Jordan Newman x Matthew Perry

Cody Law x Edwin Chávez