Ben Affleck e Matt Damon repreendem Donald Trump por usar partes de seu filme para conseguir dinheiro de outras pessoas

Ben Affleck e Matt Damon não estão satisfeitos com Donald Trump, pois ele pegou um pedaço do filme ‘Air’ para arrecadar dinheiro durante um evento político em sua rede Truth Social que focou no áudio de Damon afirmando que “o dinheiro pode comprar quase nada, mas não pode comprar a imortalidade.”

Trump não espera permissão para usar a propriedade intelectual de outras pessoas em seu benefício

Como já é comum o Trump pegar o áudio sem permissão, como quando pegava as músicas”Aleluia” por Leonard Cohen, “Nós não vamos levar” por Twisted Sister, “Eu não vou recuar” por Tom Petty, e mais recentemente “Macho” do Village People.

Imediatamente, sua produtora recém-criada, Artists Equity, fez uma declaração sobre a situação, alegando que “não tínhamos conhecimento prévio, não consentimos e não endossamos ou aprovamos qualquer filmagem ou áudio do Air sendo reaproveitado pela campanha de Trump. como propaganda política ou para qualquer outro uso.”

Matt Damon e Ben Affleck negam a Trump permissão para usar seu material

AE elaborou: “Especificamente em termos de todos e quaisquer direitos disponíveis para nós sob a lei de direitos autorais e propriedade intelectual dos EUA, por meio deste, notificamos expressamente que, no caso de qualquer uso de material de Transmitido pela campanha Trump onde a aprovação ou consentimento é necessário, não concedemos tal consentimento.”

Como muitos daqueles que viram o filme, Air gira em torno dos criadores da Nikeespecificamente no acordo que fizeram com Michael Jordan para fazer sua famosa marca de calçados que se tornou um grampo de calçados em todo o mundo.

Jogo de Damon e Affleck Sonny Vaccaro e Phil Knightque foram os tomadores de decisão para construir a marca Jordan.