Ben Askren duvida que Conor McGregor ‘em seus delírios de grandeza’ ainda seja um lutador de elite

Ben Askren tem sérias dúvidas sobre o retorno de Conor McGregor ao UFC.

Espera-se que McGregor enfrente Michael Chandler no final de 2023, após a exibição de O lutador final 31, que viu os dois homens servirem como treinadores. Quando a luta começar, McGregor estará fora de ação por mais de dois anos, tendo ficado afastado desde que sofreu uma grave lesão na perna na segunda derrota consecutiva para Dustin Poirier em julho de 2021.

Askren não pode deixar de se perguntar não apenas qual versão do ex-campeão de duas divisões aparece, mas também se a luta realmente acontece.

“Quando foi a última vez que você viu um vídeo de treinamento de Conor McGregor?” Askren perguntou a Daniel Cormier sobre a dupla Funky & The Champ mostrar. “Todo vídeo que vejo, ele está festejando, dançando, bebendo. Não sei. Esse cara está levando isso mais a sério? E escute, ele é rico. Ele pode fazer o que quiser, aparentemente. Mas também não temos que considerá-lo um lutador realmente de elite, e ele precisa nos provar isso novamente.

“Escute, não acredito que Conor McGregor vá lutar regularmente”, continuou Askren. “Acabei de ver que ele saiu dizendo: ‘Vou lutar três ou quatro vezes no ano que vem’. Isso não vai acontecer. Vamos lá, cara. Ele lutou quatro vezes em seis anos. Por que ele lutaria três ou quatro vezes em um ano? Isso é conversa maluca. E eu nem estou convencida de que ele é [going to actually end up] lutando contra Michael Chandler.

McGregor, 34, tem sido uma figura ausente do esporte desde que conquistou o UFC ao se tornar o primeiro campeão simultâneo de duas divisões da promoção com sua vitória em 2016 sobre Eddie Alvarez. “The Notorious” competiu no MMA apenas quatro vezes desde aquela noite fatídica, vencendo apenas uma vez.

McGregor obteve sucesso em outras partes do mundo dos negócios, vendendo sua participação majoritária no Proper No. Twelve Irish Whiskey para a Proximo Spirits em 2021 em um negócio estimado em US $ 600 milhões. Mas seus resultados dentro do cage não se comparam com seus empreendimentos lucrativos fora do cage, e Askren tem dúvidas se a versão de McGregor, que já conquistou o esporte, algum dia voltará.

“Dustin Poirier, de 2014, foi a última pessoa que Conor McGregor venceu e ainda está no UFC. Esse cara é 1-3 nos últimos seis anos”, disse Askren.

“Talvez eu esteja sendo um odiador aqui. Talvez eu esteja sendo cético. Mas eu quero vê-lo lutar contra alguém. Ele está 1-3 em seus últimos quatro. Isso nos últimos seis anos. Ele tem uma vitória contra Donald Cerrone. Ele simplesmente não tem estado ativo. Não vimos quase nada dele. Não o vemos desde julho de 2021. Isso foi há quase dois anos.

“Acho que Conor em seus delírios de grandeza provavelmente ainda se vê no topo da pilha e provavelmente ainda se vê conquistando outro cinturão”, continuou Askren. “E há uma chance, porque, ouça, aqui está uma coisa sobre Michael Chandler – eu amo Michael Chandler, ele foi meu colega de equipe na faculdade, mas toda luta de Michael Chandler é quase um cara ou coroa.

“Há uma chance [Chandler] vai matar esse cara. Há uma chance de ele simplesmente explodir, derrubá-lo. Mas então ele vai tentar algumas merdas loucas e há uma chance de ele ser derrubado. McGregor bate forte. Eu não sei, eu quero que Michael vença, mas pode ser de qualquer maneira, e se for de qualquer maneira, e for uma grande luta, eles podem jogá-lo para um título. Quem sabe?”