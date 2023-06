Beneficiários do Bolsa Família acabam de ganhar um presente do programa

Dentro de mais alguns dias, o Governo Federal vai retomar oficialmente os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Os repasses serão retomados já a partir da próxima segunda-feira (19). A expectativa é de que pouco mais de 21 milhões de brasileiros possam receber o saldo, e todos eles deverão contar com algumas surpresas.

Mesmo antes do início das liberações de junho, o Governo Federal já vem anunciando quais seriam estes presentes e quem poderia recebê-los. Algumas destas surpresas estão sendo repassadas para todos os usuários do programa social, e outras estão atendendo apenas algumas pessoas que fazem parte do projeto de assistência. Abaixo, você pode conferir a lista de presentes.

Presentes para os usuários do Bolsa Família

quem tem direito? Todos os mais de 21 milhões de usuários do programa Bolsa Família

Como funciona? Até aqui, usuários que faziam parte do programa Bolsa Família tinham o direito de fazer parte do programa Farmácia Popular do Governo Federal. Mas eles só podiam ter acesso a alguns remédios gratuitos. A maioria dos medicamentos era oferecido com descontos para este público.

A partir deste mês de junho, os usuários poderão receber todos os remédios de forma gratuita. Esta é uma vantagem que só é válida para os mais de 21 milhões de brasileiros que fazem parte do programa social. São mais de 40 remédios disponíveis para este fim.

Não é preciso se inscrever para fazer parte do Farmácia Popular. Basta encontrar uma farmácia mais próxima que tenha convênio com o programa e solicitar o remédio desejado. É preciso levar consigo os seus documentos pessoais e também a receita médica assinada por um profissional médico.



Você também pode gostar:

quem tem direito? Podem receber o adicional de R$ 150 as pessoas que fazem parte do Bolsa Família e que possuem crianças com idade entre zero e seis anos.

Como funciona? Não é preciso solicitar formalmente os pagamentos do adicional de R$ 150. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o saldo é depositado automaticamente nas contas digitais dos cidadãos que fazem parte do projeto.

Esta não é a primeira vez que o Governo Federal faz pagamentos do adicional de R$ 150 para este público. Conforme informações oficiais, a primeira liberação do bônus de R$ 150 foi feita ainda em março. Em junho, as liberações estão confirmadas mais uma vez.

quem tem direito? Pessoas que fazem parte do programa Bolsa Família e que possuem filhos com idade entre sete e 18 anos. Mulheres gestantes e lactantes também podem receber o adicional.

Como funciona? Assim como o adicional de R$ 150, o bônus de R$ 50 também não precisa ser solicitado pelos usuários do Bolsa Família. O Ministério se baseia nas informações contidas no sistema do Cadúnico para decidir quem é que vai poder receber o saldo em suas contas.

O adicional de R$ 50 para parte dos usuários do Bolsa Família foi oficialmente aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal na última semana. Com a aprovação, o bônus está garantido não apenas para este mês de junho, mas para os meses seguintes também.

O calendário de pagamentos

Como dito, os pagamentos de junho do Bolsa Família devem começar no próximo dia 19. Assim como ocorreu nos meses anteriores, o cidadão precisa se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber exatamente quando poderá receber o saldo em sua conta.

Veja abaixo o calendário de junho dos pagamentos do Bolsa Família. As datas também podem ser usadas para as liberações do Auxílio-gás nacional.

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).