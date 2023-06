BENEFÍCIO DE R$200 é LIBERADO pela Prefeitura e deixa brasileiros surpresos

Nos dias atuais, a população brasileira pode contar com uma variedade de programas sociais oferecidos pelo Governo Federal, pelos estados e pelos municípios. Um exemplo é o benefício de R$200, que visa ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Esse programa segue o modelo do Bolsa Família, que atualmente beneficia cerca de 21 milhões de famílias.

Além do Bolsa Família, existem muitas outras assistências disponíveis. Recentemente, a prefeitura de Campos dos Goytacazes divulgou um novo benefício de R$200. Esse programa municipal, chamado de Cartão Goitacá, tem como objetivo auxiliar aqueles que passam por grandes dificuldades financeiras, estando classificados na pobreza e extrema pobreza.

Por meio desse cartão, as famílias têm o direito de receber o valor de R$200. No dia 19 de junho, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social distribuiu o cartão para 834 famílias recém-incluídas no programa.

As famílias que preenchem os requisitos ainda podem se inscrever e ter a chance de receber o benefício. O cartão pode ser utilizado para fazer compras em supermercados credenciados. Uma das condições para se inscrever é estar cadastrado no Cadastro Único, pois a prefeitura utiliza os dados desse cadastro para verificar a elegibilidade do núcleo familiar.

Histórico do programa que oferece benefício de R$200

O programa tem um histórico de aproximadamente um ano, sendo uma importante iniciativa de transferência de renda para auxiliar centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade. Até o momento, cerca de 13 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa.

A prefeitura tem como meta alcançar 20 mil famílias beneficiadas até o final de 2023. Essa é uma notícia positiva para aqueles que se enquadram nos requisitos e necessitam de recursos adicionais para custear suas compras em supermercados, por exemplo.

Outros benefícios do Governo Federal

Outro benefício oferecido pelo Governo Federal através do CadÚnico é o Vale-Gás, que proporciona parcelas bimestrais variáveis. Neste mês de junho, o valor repassado para os beneficiários é de R$110. Esse programa tem como objetivo garantir o acesso de todos os cidadãos ao botijão de gás de 13 kg.



Como se inscrever

Para se inscrever no Vale-Gás, é necessário atender às seguintes regras:

Ter renda per capita de até meio salário mínimo;

Ter um membro da família beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada);

Estar cadastrado no CadÚnico.

Os repasses ocorrem a cada dois meses, sendo assim, as parcelas referentes a junho serão liberadas nas seguintes datas:

1 – 19/06;

2 – 20/06;

3 – 21/06;

4 – 22/06;

5 – 23/06;

6 – 26/06;

7 – 27/06;

8 – 28/06;

9 – 29/06;

0 – 30/06.

Cadastro no CadÚnico

Caso você tenha interesse em se cadastrar no CadÚnico para acessar os benefícios assistenciais do governo, é importante estar ciente dos requisitos necessários. As famílias que podem participar devem atender aos seguintes critérios:

Ter uma renda mensal de até metade do salário mínimo por pessoa;

Ou ter uma renda familiar total de até três salários mínimos;

Ou ainda possuir uma renda acima desse limite, mas ter acesso a algum outro tipo de benefício governamental.

É válido ressaltar que ao se cadastrar no CadÚnico, você pode ter acesso a diversos benefícios, como o Bolsa Família e a tarifa social de energia. No entanto, é importante observar que alguns programas possuem suas próprias regras específicas, portanto, é necessário ficar atento a essas particularidades caso você esteja buscando se cadastrar em algum deles.