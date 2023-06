Beneil Dariush credita Charles Oliveira pela vitória no UFC 289, mas ‘essa definitivamente não foi a melhor versão de mim’

Beneil Dariush simplesmente não foi ele mesmo na maior luta de sua carreira.

Uma oportunidade potencial de desafiar o número 1 rapidamente se transformou em um pesadelo para Dariush quando ele enfrentou Charles Oliveira no evento co-principal do UFC 289 no último sábado em Vancouver, British Columbia, Canadá. Em uma luta breve, mas divertida, Dariush foi pego por um chute na cabeça de Oliveira que o derrubou no tatame e ele não conseguiu se recuperar a caminho de uma derrota por nocaute técnico no primeiro round.

Dariush entrou nessa luta com uma sequência de oito vitórias consecutivas que o colocou à beira de uma oportunidade pelo título dos leves, mas agora ele precisa se reagrupar. E ele não tem certeza de por onde começar.

“Eu assisti a luta”, disse Dariush rádio de envio (transcrição via Denis Shkuratov). “Não sou daqueles que não assiste muito as lutas. Eu assisti de volta e sei que essa não é a melhor versão de mim. Não sei, por alguma razão naquele dia eu não estava. Eu não posso explicar isso.

“Não vou dar muitas desculpas porque não quero tirar nada de Charles. Ele era o melhor homem naquela noite. Ele teve uma grande vitória. Mas essa definitivamente não era a melhor versão de mim.”

Dariush deixou claro que, pelo que sabia, não entrou na luta com nenhum ferimento preexistente ou doença digna de nota. Veterano com 22 lutas no UFC, Dariush tem uma boa noção de como se sente antes de uma luta e jura que o problema só começou quando ele estava no cage.

“Na verdade, não houve nada que não desse certo”, disse Dariush. “O que foi estranho foi tipo, não consigo explicar, mas em algum momento parecia que meu corpo estava – tipo, meus olhos estavam bons, mas meu corpo estava em câmera lenta. Então, tudo o que eu queria fazer, estava um passo atrás. Eu não poderia retirar as coisas que eu estava vendo. E então apenas o equilíbrio talvez também não fosse o melhor por algum motivo. Não me lembro da última vez que dei um chute e escorreguei. Eu não posso explicar isso. Eu simplesmente não me sentia eu mesma.”

A derrota custou a Dariush sua chance de desafiar Islam Makhachev e não há como dizer o quão longe na linha de contendores ele está agora com sua impressionante seqüência de vitórias quebrada. É um revés potencialmente devastador para Dariush, que não perdia uma luta desde março de 2018.

Mas Dariush não pensou muito na derrota, pois teve a sorte de trazer sua família para a semana de lutas em Vancouver.

“Tive meu momento no chuveiro em que estava super triste e à beira das lágrimas”, disse Dariush. “Mas então saí do banho, olhei para minha família, peguei minhas duas filhas e saí como se fosse viver para lutar outro dia e ser campeão outro dia. Não vai ser hoje.”

A luta de Oliveira marcou a primeira luta de Dariush em 2023. Houve um intervalo de oito meses entre a vitória sobre Mateusz Gamrot e o UFC 289, e Dariush espera não ter que esperar tanto por outra luta desta vez.

“Neste momento, só preciso saber se estou saudável e posso voltar ao octógono”, disse Dariush. “Por favor, antes do final do ano. Não quero esperar até o ano que vem para lutar, porque tem sido muito lento para eu conseguir lutas. Então, idealmente, gostaria de lutar antes do final do ano.”

Foram necessárias oito vitórias consecutivas de Dariush para colocar seu nome na frente da conversa, então o tempo é essencial para o jogador de 34 anos se ele pretende recuperar essa posição. Suas últimas três vitórias foram um caso forte, já que ele venceu Gamrot, Tony Ferguson e Diego Ferreira, mas uma derrota no primeiro turno em um grande palco pode ter ofuscado suas conquistas.

Dariush continua otimista, embora saiba que não se trata apenas de voltar a vencer, mas de como ele se sai nessas vitórias.

“Uma ou duas lutas e eu poderia estar de volta à cena”, disse Dariush, “Acho que mais uma luta, as pessoas vão dizer, ‘Oh merda, sim, esse cara é bom.’ Eu definitivamente acho que sim. Acho que não saí do ranking, né? Não é como se eu tivesse desaparecido. Então é isso.

“Acho que o que vai faltar para a próxima luta é a performance. Porque se eu apenas for lá e mal ganhar, as pessoas vão ficar tipo, ‘Eh.’ Mas se eu for lá e fizer uma ótima performance, então as pessoas vão dizer, ‘OK, esse cara ainda tem isso’. Acho que é disso que preciso, tipo, uma performance muito boa.”