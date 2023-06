Beneil Dariush divulga declaração após derrota decepcionante no UFC 289

Beneil Dariush não está deixando sua primeira derrota em cinco anos derrubá-lo.

O principal contendor dos leves foi derrotado por Charles Oliveira por nocaute no primeiro round no evento co-principal do UFC 289 no sábado e o revés provavelmente estraga qualquer chance de Dariush receber uma chance pelo título em breve. Antes de cair para Oliveira, Dariush vinha de oito vitórias consecutivas e não perdia desde março de 2018.

Após a derrota, Dariush compartilhou uma breve declaração no Instagram para deixar seus fãs saberem que ele está bem.

“Estou bem”, escreveu Dariush. “Vou me curar e voltar.” A legenda também foi acompanhada pela mensagem: “Deus é bom”.

O resultado de sábado foi amargamente decepcionante para Dariush, que há muito está à beira de uma disputa pelo título do UFC depois de fazer uma corrida incrível na profunda divisão dos leves. A seqüência de vitórias de Dariush incluiu decisões sobre Mateusz Gamrot, Tony Ferguson e Diego Ferreira, além de finalizações de Scott Holtzman e Drew Dober, entre outros. Ao longo do caminho, Dariush acumulou vários bônus de $ 50.000, mas uma oportunidade garantida de campeonato o iludiu.

A derrota mais recente de Dariush antes do UFC 289 também veio por nocaute, quando ele foi derrotado pelo estreante Alexander Hernandez em apenas 42 segundos no UFC 222.