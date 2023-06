Beneil Dariush escolheu Justin Gaethje no UFC 291 porque Dustin Poirier ‘um pouco confortável demais’ atualmente

Beneil Dariush está focado em Charles Oliveira no UFC 289, mas sempre de olho no resto da divisão dos leves, especialmente com duas lutas importantes previstas para acontecer antes do final de 2023.

O primeiro é a tão esperada revanche entre Dustin Poirier e Justin Gaethje enquanto eles se preparam para a luta principal do UFC 291 em julho, com o vencedor sendo coroado o segundo campeão do “BMF”. O vencedor também pode acabar como um futuro candidato ao título – e isso dá a Dariush um grande interesse, considerando que ele deve ganhar uma chance pelo título se passar por Oliveira no sábado.

Dariush entende por que Poirier provavelmente deveria ser o favorito para vencer, já que ele derrotou Gaethje anteriormente, mas Dariush também acredita que as circunstâncias são diferentes desta vez.

“Eu acho que se você for prático, você vai com Dustin Poirier por causa da última luta”, disse Dariush ao MMA Fighting. “Eu diria isso – agora, eu diria que Justin Gaethje parece mais faminto, mais focado.

“Dustin Poirier, acho que ele ganhou muito dinheiro, ele fez o que queria. Ele parece um pouco mais confortável, e o conforto é o maior inimigo do progresso. Acho que Dustin Poirier está um pouco confortável demais, mas posso estar errado. Ele definitivamente poderia aparecer e me mostrar que estou errado.”

O conforto que Poirier desfruta atualmente vem em grande parte das lucrativas lutas consecutivas contra Conor McGregor, que provavelmente serviram como os maiores dias de pagamento de sua carreira.

Enquanto isso, Gaethje declarou abertamente a intenção de fazer uma última corrida pelo título depois de falhar em duas tentativas anteriores de se tornar o indiscutível campeão dos leves do UFC – e isso o torna um lutador perigoso em uma situação de alto risco e alta recompensa.

“Estou definitivamente inclinado para Justin Gaethje [winning]”, disse Dariush. “Ele fez grandes melhorias. Ele está com fome. Sua última luta contra [Rafael] Fiziev, ele parecia incrível. Ele parecia rápido, inteligente e não cometeu nenhum erro.”

Poirier x Gaethje 2 definitivamente traz riscos maiores no que diz respeito à carreira de Dariush, mas outra luta leve esperada para o final deste ano pode acabar sendo a luta mais assistida em 2023, quando McGregor voltar à ação contra Michael Chandler.

O duelo ainda não é oficial, e é possível que McGregor e Chandler acabem se enfrentando como meio-médios ou talvez até como meio-médios, mas ambos são veteranos de 155 libras.

Por mais que Dariush acredite que a complacência pode voltar para assombrar Poirier em julho, ele ainda espera que McGregor tenha muitas vantagens sobre Chandler, mesmo que ele acorde em seu iate Lamborghini todos os dias antes de ir para o treino.

“Estilisticamente, acho que Chandler é a melhor luta para Conor”, ​​disse Dariush. “Estilisticamente falando, Chandler não é muito alto. Ele é rápido, mas desacelera rapidamente após o primeiro round, mas Conor também. Então, estilisticamente, essas coisas funcionam a favor de Conor. Ele tem o alcance dele. Ele tem ótimos contra-ataques, e um cara como Chandler, que está constantemente indo para os ataques, você tem mais oportunidades de contra-atacar.

“É difícil não se inclinar para Conor ao olhar para o estilo de Chandler”, continuou Dariush. “Ele está tão concentrado na emoção que esquece de fazer o que é preciso para vencer. Estou definitivamente inclinado para Conor nesse caso. Seria difícil para mim ver Chandler vencendo, a menos que ele conseguisse um nocaute no primeiro round.”

Se McGregor de alguma forma ficar aquém, isso marcaria a terceira derrota consecutiva e reduziria seu recorde geral para 1-4 nas últimas cinco lutas.

Isso pode condenar muitos lutadores quando se trata de lutas pelo título ou como atração principal de grandes eventos, mas McGregor está em uma categoria própria em relação ao estrelato em esportes de combate.

Dariush sabe que, mesmo que McGregor perca, o ex-campeão do UFC em duas divisões ainda encontrará uma maneira de transformar o resultado em ouro enquanto se prepara para outra grande luta.

“Conor sempre será Conor”, ​​disse Dariush. “Você sempre conseguirá vender pay-per-views quando Conor estiver no cartão. Eu acho que Conor vai ficar bem porque eles vão dizer, ‘Oh, ele acabou de perder para outro cara que é de classe mundial, ele está afastado há dois anos e meio e se ele tivesse um pouco mais de tempo, ele poderia ter vencido aquela luta.’ Você sabe quem é ótimo em girar essas coisas? Conor.

“Em sua própria cabeça, Conor é invicto e indiscutível. Ele falou sobre depois de perder para [Floyd] Mayweather, ‘Se eu soubesse então o que sei agora, se nós lutássemos novamente, eu o venceria.’ A gente acredita! A mesma coisa com Poirier. Ele diria que estava ganhando o round nesta última luta. Não acho que ele estava ganhando em nenhum momento, mas isso não está na cabeça dele. Eu não acho que é fazer ou morrer por Conor.”