Beneil Dariush ‘seguirá o conselho de Justin Gaethje e possivelmente se revoltará’ se o UFC o pular para a próxima disputa de título

Beneil Dariush pode ser o contendor mais equilibrado em toda a lista do UFC, mas até ele tem seu ponto de ruptura.

Apesar de uma seqüência de oito vitórias consecutivas na divisão dos leves, Dariush foi informado de forma inequívoca que ele não teria uma chance pelo título apenas sentado e esperando. A notícia veio logo após a lesão do ex-campeão dos leves Charles Oliveira, que atrasou a luta contra Dariush do UFC 288, em maio, para o UFC 289, em julho.

Dariush já esteve aqui antes, claro, então era importante para ele ter garantias do UFC sobre seu futuro antes de acertar a nova data da luta com Oliveira. É também por isso que Dariush está confiante de que uma vitória em 10 de junho finalmente lhe dará a oportunidade de disputar o ouro do UFC – e se isso não acontecer, ele pode finalmente perder a paciência.

“O UFC não é do tipo que costuma dar a palavra”, explicou Dariush ao MMA Fighting. “Antes de lutar com Mateusz [Gamrot], Tive a sensação de que eles não me dariam a chance pelo título, então eu disse: ‘Ei, se eu vencer esse cara, ganho uma chance pelo título, certo?’ Eles disseram: ‘Não sabemos’, basicamente.

“Desta vez, quando eu estava conversando com eles, eles disseram que se eu vencer Charles Oliveira, eu sou o candidato número 1. Não é sempre que eles me dão sua palavra. Desta vez eles conseguiram.

Quando Dariush conversou com o UFC antes de acertar o novo contra Oliveira, ele foi informado de que Dustin Poirier era atualmente o principal candidato na divisão dos leves.

Claro, Dariush não iria refutar as alegações de que Poirier é um dos melhores lutadores do mundo, mas isso ainda não explica por que o nativo da Louisiana estava supostamente à frente dele quando se tratava de uma disputa de título em potencial.

“Para ser honesto com você, eu pensei que já era o contendor nº 1, mas eles não achavam isso”, disse Dariush. “Isso é basicamente o que era. Minha coisa toda era, Dustin tinha duas chances de título, eu acredito, e ele era um ex-campeão interino. Ele teve suas oportunidades no cinturão e atualmente vem de uma vitória consecutiva contra Michael Chandler. Ele fez uma grande luta com Michael Chandler, mas teve suas oportunidades.

“Neste ponto, eu realmente acredito que a parte do entretenimento é um fator muito maior do que os rankings. As classificações podem ser movidas com base no seu valor de entretenimento. Essa parte é chata, mas também entendo que é um negócio, e para um negócio continuar tem que ser lucrativo. É isso que o UFC está fazendo.”

O nome de Poirier mencionado pode ter sido a melhor maneira de persuadir Dariush a aceitar a nova data com Oliveira, mas, recentemente, as apostas da próxima luta de Poirier mudaram novamente.

Em 29 de julho, Poirier enfrenta Justin Gaethje na luta principal do UFC 291, com o vencedor sendo coroado o segundo campeão do “BMF”. Mesmo Dariush não tem nada além de elogios por esse pouco de matchmaking do UFC, embora ele não possa deixar de se perguntar se talvez Poirier ou Gaethje poderiam usurpá-lo na hierarquia da disputa pelo título.

“A luta em si, eu amo a luta. Que luta”, disse Dariush. “Esses caras, eles têm um estilo muito bom, os dois, e do jeito que bate, acho que vai ser fogo de artifício igual a última luta. A luta, eu amo.

“As consequências dessa luta podem ser um pouco mais problemáticas para mim, mas no geral eu amo a luta.”

Por mais que isso possa aumentar qualquer potencial escrutínio em torno do desempenho de Dariush em sua próxima luta contra Oliveira, ele está mantendo a calma diante do caos.

Ele acredita que o UFC seguirá com a promessa de disputar o cinturão após mais uma vitória. Mas se isso não acontecer, o veterano de 34 anos pode finalmente ter motivos para se enfurecer.

“Vou acreditar na palavra deles”, disse Dariush sobre o UFC. “Se não for assim, vou seguir o conselho de Justin Gaethje e possivelmente me rebelar.”