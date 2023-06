Benzema: Cristiano Ronaldo traz muito a este país, a liga saudita é um bom campeonato

Karim Benzemajornada de com Real Madrid chegou ao fim. O francês está agora concentrado em fazer a sua parte pelo seu novo clube, Al-Ittihad.

O atacante francês tem claro seus objetivos nesta nova fase de sua carreira.

“Espero trazer o meu futebol para o meu novo clube e, acima de tudo, poder ganhar títulos. É um clube com muita paixão.” Benzema explicou.

“Gostaria de deixar um legado duradouro, porque amo futebol. Sempre tenho aquela competitividade de superar meus limites e ir ainda mais alto. Então, estarei bem preparado para mostrar a eles meu talento.”

Embora muitas pessoas acreditem que a motivação para fazer tal movimento é apenas dinheiro, Benzema pintou um quadro muito mais espiritual.

“Sou muçulmano e é um país muçulmano. Sempre quis morar lá. Já estive na Arábia Saudita e me sinto bem lá.” ele adicionou.

“O mais importante é que é um país muçulmano, querido e lindo. Quando falei para minha família sobre minha mudança para a Arábia Saudita, todos ficaram muito felizes e aqui estou, para mim é onde quero estar.”

O papel de Cristiano Ronaldo na liga saudita

Tal como o craque português em declarações recentes, o avançado sente-se atraído pelo nível do futebol nesta competição, bem como pela forma como pode crescer e evoluir.

“Ouvi muitas coisas, é um bom campeonato e tem muitos bons jogadores… todos os anos eles aumentam o nível. Eu vi a Copa do Mundo, a Arábia Saudita jogou muito bem, grandes jogos, principalmente contra a Argentina. Obviamente, eles têm jogadores muito bons”, disse.

Sobre o ex-companheiro e o possível envolvimento dos portugueses na melhoria do campeonato, o francês não tem dúvidas.

“Também é importante que Cristiano Ronaldo esteja na Arábia Saudita, porque é um jogador muito importante. Ele traz muito para o futebol deste país e isso vai elevar ainda mais o seu nível de jogo”, afirmou.

“Portanto, é importante mostrar que o futebol saudita pode ter um impacto global, porque não se trata de jogar na Arábia Saudita ou não.”

Sua partida de Real Madrid foi inesperado, mas Karim é claro sobre por que ele escolheu Al-Ittihad.

“É um dos melhores clubes da Arábia Saudita. É um clube que desperta muita paixão em seus torcedores e tem muitos troféus.” ele declarou.

“Gostaria muito de continuar a elevar o nível do clube. O estádio é excecional e, como já disse e vou repetir, há muita paixão: uma boa equipa precisa sempre de adeptos.

“Os torcedores são muito importantes e essa paixão nos dá motivação para sermos os melhores em campo.”

O papel das mulheres na Arábia Saudita

Benzemapor fim, quis rever as implicações de sua contratação no papel das mulheres no futebol árabe, que nem sempre teve destaque na Arábia Saudita.

“O futebol é importante para todos, para as mulheres, para os homens, e vemos isso até na Europa, onde há seleções femininas, inclusive na Liga dos Campeões”, concluiu.

“É importante ser solidário e por isso, seja homem ou mulher, estamos aqui para apoiar. No caso das mulheres, fico feliz por fazer parte desta família”.