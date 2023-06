Berry Henson, motorista do Uber em meio período, se prepara para competir no US Open

Berry Henson sempre imaginei momentos assim. Ele sentou o Aberto dos Estados Unidosjogando rodadas de treino com Phil Mickelson e absorvendo todas as informações que puder obter para seu primeiro grande campeonato contra os melhores jogadores do mundo.

Ele só não imaginava levaria 20 anos. Ele não planejava tocar em mais de uma dúzia de turnês em casa e no exterior. Ele cresceu perto de Palm Springs, fez faculdade em São Diego e agora tem uma base na Tailândia.

Ele tem um segundo emprego como Motorista Uber.

E na manhã de quinta-feira, às idade 43seu nome será chamado no 10º tee no Los Angeles Country Club dar a tacada inicial no Aberto dos Estados Unidos em

“Estou começando minha jornada”, disse Henson. “Parece estranho – 43, iniciando sua jornada – mas nunca desisti. Eu sempre tentei ficar 1% melhor. Esse é o nosso lema. Essa é a estrada em que estou agora. E isso aconteceu um pouco depois. E vamos continuar fazendo isso até que eu não possa mais ir.”

Esse é um dos grandes atrativos do US Open, o major que realmente faz jus ao nome. O USGA aceitou um recorde de 10.187 entradas. Vinte deles no LACC tiveram que começar em eliminatórias locais de 18 buracos em 109 campos de golfe e estavam entre 530 jogadores que avançaram para as eliminatórias de 36 buracos pelo direito de ir para Beverly Hills.

“É muito divertido ter a oportunidade de vir jogar o maior torneio de golfe americano,” disse Olin Browne Jr., um desses 20 jogadores. “Acho que este é o Super Bowl do golfe. É incrível. E é incrível que eles permitam que pessoas como eu tenham a oportunidade de jogar duas eliminatórias para chegar aqui.”

Henson teve mais facilidade do que na maioria dos anos em que tentou (e falhou). Uma década atrás, quando ele estava em sua última chance com $ 5.000 pela frente, ele foi para a Q-school do Asian Tour, venceu a primeira etapa e ganhou seu cartão nas finais.

Ele se saiu bem o suficiente – ele certamente não está ficando rico – para quebrar o top 500 do ranking mundial e obter um passe livre para a qualificação final do US Open. Ele escolheu Canoe Brook em New Jersey e, apesar de um double bogey em seu primeiro buraco, tiro 64 e então aguentou com um 71 para estar entre os quatro jogadores a fazê-lo.

Ele descreveu a última semana desde que entrou como “ter a liderança por sete dias consecutivos”.

“Não tenho dormido muito bem”, disse Henson. “Obviamente, a atenção tem sido incrível. Estou muito abençoado, muito humilde e honrado por estar aqui no Aberto dos Estados Unidos para meu primeiro torneio importante.”

Quanto a essa viagem? Onde começar.

Ele conseguiu um emprego em um hotel resort de golfe para poder jogar. Ele se tornou profissional de Universidade de San Diego sem o pedigree da maioria dos outros e sem ouvir ninguém que dissesse que não era bom o suficiente para ganhar a vida com isso.

“Muitas pessoas me disseram que eu não conseguiria”, Henson disse. “Acho que isso me deu um gás na barriga. Eu disse a mim mesmo na faculdade: ‘Ei, se não estou vendo melhora no meu jogo, vou fazer outra coisa.’ Mas a cada ano eu pareço ficar um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. E sim, estamos aqui aos 43 anos, jogando meu primeiro campeonato importante.

Browne pode se relacionar. Ele deu uma olhada mais de perto onde quer chegar ao observar seu pai, três vezes vencedor do PGA Tour. Browne acabou em Pepperdine e também pegou a estrada menos percorrida, sem paradas em postos avançados remotos ao redor do mundo.

Ele começou no National Pro Tour, fez um ano na América Latina, quatro anos no Canadá com paradas no Korn Ferry Tour ao longo do caminho. A parada mais recente para Browne, de 34 anos, foi o Minor League Tour na Flórida. Browne perdeu a conta de quantas vezes tentou a qualificação para o Aberto dos Estados Unidos e até agora se lembra do que isso custou.

“Na verdade, tive que fazer uma bola de 30 pés no regulamento para chegar aos playoffs locais”, marrom disse. “Pensando no que aconteceu na segunda-feira, aquele remate de 30 pés que aconteceu foi um grande negócio.”

A segunda-feira a que ele se referiu foi há uma semana em Columbus, Ohio, a final das eliminatórias que contou com a maioria dos jogadores do PGA Tour. Browne venceu todos eles como medalhista para avançar.

Eles estão entre os tiros longos. Talvez um deles seja a versão deste major de Michael Blocko profissional do clube da Califórnia que jogou com Rory McIlroy na rodada final do PGA Championship, fez um hole-in-one no último dia em Oak Hill e empatou em 15º.

Talvez eles sejam como inúmeros outros no US Open e sair na sexta-feira com lembranças.

Não importa. Eles fizeram isso. Henson – ele atende pelo apelido da faculdade “Hensonator“- acha que a maneira como ele lutou contra grandes probabilidades apenas para chegar aqui deve ser útil para ele.

“Acho que ser humilde, ficar confortável, aproveitar a experiência e deixar meu jogo falar – e espero que isso aconteça nesta semana – só posso tirar pontos positivos desta semana”, disse ele. “Vai ser uma vitória para todos. Minha equipe está muito animada por estar aqui. Estou animada por estar aqui. A USGA tem sido incrível para mim.

“Sim, eu vou levar tudo.”