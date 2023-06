Besni VOLTA A RECRUTAR no estado de São Paulo

A Besni, uma das maiores redes de varejo de moda em São Paulo, com 55 anos de história, está com oportunidades efetivas e para estágio abertas na região metropolitana. Quer dizer, se você está em busca de uma recolocação no mercado, esta pode ser a sua chance de crescer profissionalmente. Conheça a lista de vagas:

Auxiliar de Loja – Osasco – Grande São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Shopping União de Osasco – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Estagiário de Web Design – Marketing – Centro – São Paulo – SP – Marketing;

Jovem Aprendiz Administrativo – São Paulo – Centro – São Paulo – SP – Administração Geral: Efetuar a abertura dos malotes ens pelas lojas, através da conferência da relação enviada e documentações físicas inclusas no mesmo, a fim de estabelecer um controle coeso dos documentos recebidos;

Auxiliar de Loja – PCD – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Estagiário – Ensino Médio – São Paulo – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Besni

Sobre a Besni, podemos destacar que a rede conta com 55 anos de história e 38 lojas de departamentos e autoatendimento, oferece uma experiência de moda para os clientes.

Além disso, acredita que os colaboradores são protagonistas do crescimento e do sucesso da companhia. Não à toa, é referência no setor de varejo e cresce a cada ano. Desde 2022, por exemplo, conta com um aplicativo próprio para Android e iOS.

O que é preciso para se inscrever?

Agora que as vagas da Besni já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

