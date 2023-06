Between the Links: Nunes x Aldana, a hora da verdade de Dariush, UFC 289, Jon Jones x Tyson Fury, mais

Amanda Nunes é a atração principal do UFC 289 neste sábado, enquanto defende seu cinturão peso-galo contra Irene Aldana. Se ela for vitoriosa, o que isso fará por seu legado já cimentado, e ganhando ou perdendo, esta pode ser a última vez que veremos a maior lutadora feminina de todos os tempos competir?

Em uma nova edição do Between the Links, o painel discutirá a luta principal do pay-per-view do UFC no sábado em Vancouver, British Columbia. Além disso, eles vão discutir a qualidade do card, o co-luta principal dos leves entre o ex-campeão Charles Oliveira enfrentando Beneil Dariush na maior luta de sua carreira, Dana White dobrando em um potencial Jon Jones x Tyson Fury luta no octógono, a luta principal do UFC Vegas 74 entre Amir Albazi e Kai Kara-France, onde Albazi vai com a muito debatida vitória por decisão, e como a conversa sobre julgar depois da luta envelheceu, e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera a luta entre Alexander K. Lee, do MMA Fighting, e Eric “New York Ric” Jackman.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

